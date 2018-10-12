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Aile sağlığı merkezinden televizyon ve ilaç çalan hırsızlar yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.10.2018 12:24 | Son Güncelleme

KIRIKKALE'deki Kaletepe Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi'nden televizyon ve ilaçları çalan C.G., D.İ.

Aile sağlığı merkezinden televizyon ve ilaç çalan hırsızlar yakalandı

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA) - KIRIKKALE'deki Kaletepe Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi'nden televizyon ve ilaçları çalan C.G., D.İ. ve M.D., güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkılarak, polis operasyonuyla yakalandı.
Kalatepe Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi'ne önceki gece giren hırsızlar, televizyon ile bazı ilaçları çaldıktan sonra kaçtı. Sabah merkeze gelen görevlileri, hırsızlık olayını fark edip, polise haber verdi. İhbar üzerine aile sağlığı merkezine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri, güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi. Polis, hırsızların merkeze gelirken kullandığı aracın kiralık olduğunu belirledi. 'Plaka Tanıma Sistemi'nden aracın Ankara'da olduğunu tespit eden polis, harekete geçti. Hırsızlık Masası ekipleri, Yahşihan ilçesi Yenişehir mevkisinde durdurulan araçtaki C.G., D.İ. ve M.D.'yi gözaltına aldı. Araçta, sağlık merkezinden çalınan televizyon ve ilaçlar da ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.G., D.İ. ve M.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, Keskin Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

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