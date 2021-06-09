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Aile sağlığı merkezlerinde Biontech uygulaması başladı

09.06.2021 13:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, BionTech aşısının artık aile hekimleri tarafından da yapılabileceğini duyurmuştu. Bakan Koca'nın açıklaması sonrası bugün Ankara'da aile sağlığı merkezlerinde randevu alan vatandaşlara Biontech aşılarının uygulanması başladı.

Aile sağlığı merkezlerinde Biontech uygulaması başladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yaptığı açıklamada Biontech aşısında aile sağlığı merkezlerinin de devreye girdiğini, randevusunu alan vatandaşların aşılarını yaptırabileceğini duyurdu. Ankara'da Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ya da e-Nabız’dan randevu alan vatandaşlar, bugün aile sağlığı merkezlerinde Biontech aşılarını olmaya başladı. 75'inci Yıl Oran Aile Sağlığı Merkezi’nde de vatandaşlara Biontech aşıları uygulandı.

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Merkezde ebe olarak görev yapan Mehtap Bacak, "Biontech randevularımız bugün başladı. Daha önce sürece Sinovac ile başlamıştık. Randevu alan hastalarımız bize başvuruyorlar. Biz burada herhangi bir kronik rahatsızlıklarının olup olmadığı, alerjilerinin olup olmadığını öğrendikten sonra, aşılarını gerçekleştiriyoruz. Zaten bu sürecin önüne ancak bu şekilde geçebiliriz. Sosyal mesafe, maske, hijyen ve aşılamayı yaprak bu süreci toplum olarak atlatabiliriz. Başvurular bugünle birlikte yoğunlaşmaya başladı" diye konuştu.

DHA

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