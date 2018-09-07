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Aile sağlığı merkezlerinde devrim gibi yenilik

SAĞLIK HABERLERİ  | 07.09.2018 11:43 | Son Güncelleme

Aile sağlığı merkezlerinde yeni dönem başlıyor... Bu yıl başlatılan risk tarama programı kapsamında, vatandaşların sağlık durumları hakkında muhtemel hastalıkları daha ortaya çıkmadan önlemek için check-up uygulaması devreye girdi.

Aile sağlığı merkezlerinde devrim gibi yenilik

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bu tarama programı sayesinde vatandaşlarımıza yaş, cinsiyet ve risk gruplarına göre check-up programlarında uygulanan kan basıncı, kan şekeri, kolesterol ve yağ düzeyleri, EKG (kalp grafisi), idrar tahlilleri, karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri ile kanser taraması hizmetlerini vereceğiz. Aile hekimlerimiz tarafından verilen bu hizmetten faydalanmak isteyen vatandaşlarımız internetten veya 182 numaralı çağrı merkezimizi arayarak, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden aile hekimlerinden randevu alarak ücretsiz bu programdan istifade edebileceklerdir" dedi.

CHECK-UP UYGULAMASI DEVREDE

Koca, "Halk Sağlığı Haftası" dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, toplumsal çevrenin sağlık üzerindeki etkilerini inceleyen koruyucu hekimlik çalışmalarını yürüten, hastalıklara sebep olan etkenleri inceleyen ve bireylerin hastalanmasına meydan vermeden sebepleri bertaraf eden tıp alanı olduğunu ifade etti.

Herkesin sağlıklı bir çevrede, sağlıklı ve uzun bir hayat sürme hakkı olduğunu vurgulayan Koca, bunu gerçekleştirmek için de sağlığı kötüleştiren nedenleri ve toplumdaki hastalık risklerini ortadan kaldırma sorumluluklarının bulunduğunu, bu amaca yönelik davranılmasıyla daha sağlıklı bir toplum hedefine ulaşılabileceğini söyledi.

Koca, Halk Sağlığı Haftası dolayısıyla tedavi edici uygulamaların gerekliliği kadar insan sağlığının korunması ve yaşamın her dönemini sağlıklı ve kaliteli geçirmelerinin gerekliliğine dikkati çekerek, bu bilinçle çalışmaları yoğun bir şekilde yürüttüklerini vurguladı.

Bakanlığın halk sağlığı çalışmaları hakkında bilgi veren Fahrettin Koca, 8 bine yakın aile sağlığı merkezinde 26 bine yaklaşan aile hekimliği birimleri ile vatandaşların mahallerinde hizmet aldığını belirtti.

Koruyucu sağlık hizmetlerinin anne karnında başladığına işaret eden Koca, "Geleceğimizin teminatı olan gelecek nesillerimizin sağlığını korumak adına 13 hastalığa karşı bir milyonu aşkın bebeğimizi ve 2 milyondan fazla okul çağı çocuğumuzu aşılıyoruz. Kısa zamanda bu aşılarımızı ülkemizde üretmeyi hedefliyoruz. Bebeklerimizde olması muhtemel doğumsal ve genetik hastalıkları erkenden teşhis ve tedavi edebilmek için taramalar yapıyoruz. Çocuklarımızın psikososyal gelişimlerini takip edip destekleyerek sağlıklı nesillere yatırım yapıyoruz." dedi.

Sağlık Bakanı Koca, bu yıl başlatılan risk tarama programı ile aile sağlığı merkezlerinde vatandaşların sağlık durumları hakkında farkındalık oluşturmak ve muhtemel hastalıkların daha ortaya çıkmadan önlemeyi amaçladıklarını belirterek, şöyle devam etti:
"Aile hekimlerimiz tarafından verilen bu hizmetten faydalanmak isteyen vatandaşlarımız internetten veya 182 numaralı çağrı merkezimizi arayarak Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden aile hekimlerinden randevu alarak ücretsiz olarak bu programdan istifade edebileceklerdir. Bu tarama programı sayesinde vatandaşlarımıza yaş, cinsiyet ve risk gruplarına göre check-up programlarında uygulanan kan basıncı, kan şekeri, kolesterol ve yağ düzeyleri, EKG (kalp grafisi), idrar tahlilleri, karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri ile kanser taraması hizmetlerini vereceğiz."

Koca, "Sağlıklı nesiller ve sağlıklı toplumlar, bilinçli ve sağlıklı annelerin eseri olacaktır" anlayışı ile 15-49 yaş arası tüm kadınlara yönelik bilgilendirme, eğitim ve evlilik öncesi danışmanlık hizmetleri verdiklerini vurgulayarak, Toplum Sağlığı Merkezleri ve hastanelerde açılan bilgilendirme sınıfları ile anne adaylarını daha sağlıklı bebeklere sahip olabilmeleri ve sağlık içinde büyütebilmeleri için eğitim verdiklerini söyledi.

"Kanserde erken teşhis hayat kurtarır" prensibiyle meme, rahim ağzı, kalın bağırsak kanserlerine karşı tarama programlarının da yürütüldüğünü ifade eden Koca, bu sayede yılda 5 milyon vatandaşa eriştiklerini bildirdi.

Tütün kullanımını azaltmak, gençleri tütün kullanımına başlamaktan uzak tutmak ve yüzde 70'i tütün kullanmayan vatandaşların haklarını koruyabilmek amacıyla ile 171 ve 191 numaralı çağrı merkezlerinin 7 gün 24 saat canlı operatör desteği ile hizmet vermeye devam ettiğini dile getiren Koca, tütünle mücadele ekiplerinin de sahada kesintisiz denetim ve halka yönelik bilinçlendirme çalışmalarını yürüttüğünü kaydetti.

Koca, halk sağlığını önlemeye yönelik çalışmalar kapsamında birçok hastalık türünün azaldığını bazılarının ise tamamen yok olduğunu ifade ederek, "Verem ile mücadele başarımızın ölçüsü görülme sıklığının azalmış olmasıdır. Bu başarıyı 174 adet Verem Savaş Dispanseri Birimi ve 20 gezici tarama ekibi ile elde ettik, mücadelemiz tek bir vaka görülmeyene kadar devam edecektir." dedi.

Halen faaliyet gösteren 100 Sağlıklı Hayat Merkezinde ve Toplum Sağlığı Merkezlerinde de pek çok hastalığa sebep olarak gösterilen obezite ile mücadele faaliyetlerinin yürütüldüğünü belirten Koca, bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığı ile işbirliği içinde gıda etiketlerinde değişiklik yapılmasını sağlayarak alışveriş esnasında vatandaşın sağlıklı gıdaya bilinçli bir şekilde erişiminin kolaylaştığını vurguladı.

Sağlıklı beslenme alışkanlıklarının okul çağında çocuklara kazandırılabilmesi için okullarda "Beslenme Dostu Okul Programlarını" uygulamaya devam ettiklerini ifade eden Koca, "Okul sağlığına verdiğimiz önemin bir diğer göstergesi Koruyucu Ağız ve Diş Sağlığı çalışmalarımız. Tüm ilkokullarımızda öğrencilerimize ücretsiz ağız ve diş sağlığı muayenesi, flor vernik uygulaması yapmakta, diş fırçası ve macunu dağıtarak farkındalık eğitimi vermekteyiz." ifadesini kullandı.

Koca, sağlık durumu nedeniyle evinden çıkamayan vatandaşlara evlerinde veya ihtiyaç duydukları yerde Evde Sağlık Hizmet ekiplerince ihtiyaçlarının karşılandığını dile getirerek, şunları kaydetti:
"Obezite, şeker hastalığı, kanser gibi bulaşıcı olmayan ancak toplumda yaygınlığı giderek artan hastalıklarla mücadele için sağlıklı beslenmenin teşviki, hareketli yaşamın desteklenmesi, alınan tuz ve kalori miktarının sınırlanması gibi çalışmalar yürütmekteyiz. Hedefimiz insanlarımızın sağlıklı yaşam sürelerini uzatarak, kimseye muhtaç olmadan, keyifli bir hayat sürerek yaş almalarını sağlamaktır. Bu hedef için tüm sağlık çalışanlarımız fedakarca çalışmakta ve vatandaşlarımıza hizmet sunmaktadır. Halk sağlığı, hayatımızı her gün daha iyi, daha güvenli ve daha sağlıklı yapmanın adıdır. İnsanımız için bu hizmetlerimizi sunarken diğer kamu kurumlarımız, sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içinde çalışmaktayız, ama en kıymetlisi bu konuda vatandaşlarımızın bize verdiği destektir. Hep birlikte bireysel, toplumsal ve çevresel olarak çok daha sağlıklı bir seviyeye ulaşacağımıza inancımız tamdır. Tüm vatandaşlarımızın Halk Sağlığı haftasını tebrik ediyor, sağlıklı ömürler diliyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
Aile Sağlığı Merkezi Check up

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Herşeyini yanlış bulduğum hükümet yönetiminin herzaman takdir ettiğim sağlık politikası tebrik edilebilir bir durum..umarım her alanda böyle hassas olurlar da çocuklarımız açlıktan ölmez 2023 e kadar ;)
Boş vaatler, insanlar evlerine ekmek götüremiyor..
Hastane aciline gittiğimizde doktorlar serum ağrı kesici yapıp gönderiyor başka bi şekilde detaylı bi kontrol yok sorduğumuzda başka birşey yapmıyacakmısınız dediğimizde gündüz gelin deyip atıyorlar başından bunla ilgili bi çalışma olması gerekiyor günümüzde artık
Hayat standartlarımızı yükseltse devlet zaten kanser olmayız her şeyin başı stress.
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