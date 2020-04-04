Aile sağlık merkezinde hemşireye saldırıp, camları kırdı

Olay, dün öğle saatlerinde, Bayraklı 5 Nolu Alpaslan Aile Sağlık Merkezi'nde meydana geldi. D.Y. isimli kadın, çocuğunun periyodik raporunu, kendisinin aile hekimi olmamasından dolayı vermediği için mahkemelik olduğu Dr. Özgür Akkoç'un görev yaptığı merkeze gitti. D.Y., davada şahitlik yapan hemşire Aslı Kavuklu'nun odasına yöneldi. İddiaya göre sağlık merkezi çalışanlarının engellemesine rağmen Kavuklu'nun üzerine yürüyen D.Y., onu darp etti. Hakaretler savurup, merkezin camlarını kırdı. D.Y., merkezden ayrılırken, boynuna darbe alan Kavuklu, darp raporu aldıktan sonra şikayetçi oldu. Gözaltına alınan D.Y., polis merkezinde alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

SERBEST BIRAKILMASINA TEPKİ

8 yıldır aynı yerde görevli olduğunu anlatan hemşire Aslı Kavuklu, "Daha önce hekimimize hakaret eden ve onunla davası olan bir hastaydı. Ben davada şahit olduğum için bana saldırdı. Saldırmak için gelmiş. Arkamdan gelip saldırdı. Darp raporu aldım. Çok üzücü bir durum. Biz tüm gün çalışamadık. Çok hastamız mağdur oldu. Takıntılı olan bu şahıs, bizim hizmet vermemizi engelledi. Şikayetçi oldum. Polislere ifade verdik. Boğazımı sıktı. Saçlarımı çekti ve bana tekme attı" dedi.