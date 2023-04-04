Aile Şerefi’nin Zeynep’iydi! 66 yaşındaki Itır Esen son haliyle ağızları açık bıraktı

Oyuncuları arasında Münir Özkul, Adile Naşit, Şevket Altuğ, Eriş Akman gibi isimlerin yer aldığı Aile Şerefi filminde Zeynep karakterine Itır Esen hayat verdi. Yeşilçam’ın birçok başarılı filminde rol alan ve şimdilerde 66 yaşında olan Itır Esen’in son hali şaşırttı.

Güzelliği ile dikkat çeken Itır Esen’i görenler “Kelimeler bile kifayetsiz”, “Her zaman çok güzelsiniz”, “Hala o güzelliğinizi görebiliyorum”, “Böylesine genç kalmanızın bir sırrı var mı” yorumlarında bulundu.

1956 doğumlu olan usta oyuncu, seslendirme sanatçısı Hayri Esen'in kızı. İlk olarak fotomodellik yapan Esen, Aşk-ı Memnu dizisinde Nihal karakterine hayat verdi.

Yavuz Turgul ile evlenen Itır Esen'in bu evlilikten iki çocuğu var. Esen'in rol aldığı yapımlar arasında Bizim Aile, Aile Şerefi, Gülen Gözler, Yeditepe İstanbul, Aliye ve Çemberimde Gül Oya da bulunuyor.

Bir dönem fenomen olan Arka Sokaklar ve Doktorlar da da rol alan Itır Esen en son Kırmızı Oda dizisiyle seyirci karşısına çıkmıştı.



