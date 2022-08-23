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Aile su parkı için seçtiği mayo uygunsuz bulunca tepki çekti! “Yanında aileler ve çocuklar var”

23.08.2022 16:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir aile su parkına giderken g-string mayo tercih eden kadının görüntüleri sosyal medyada viral oldu. Sosyal medya kullanıcıları kadının tercihinin uygunsuz olduğu konusunda hemfikir oldu.

Aile su parkı için seçtiği mayo uygunsuz bulunca tepki çekti! “Yanında aileler ve çocuklar var”

TikTok’ta paylaşılan bir görüntüde etrafındaki çocuklarla oynayan bir kadının ten rengi mayosu dikkatleri çekti. Kadının sırtı tamamen açık g-string şeklindeki mayosu kullanıcılar tarafından uygunsuz bulundu. Havuzdaki başka bir kişi tarafından çekilen görüntülere, “Bu bir aile su parkı için uygun mu, değil mi?” notu eklendi.

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SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

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Kadının tercih ettiği ten rengi mayo kısa sürede tepkilerin odağına yerleşti. Gönderinin yorum bölümünde bir kısım sosyal medya kullanıcısı tercihi kamusal ahlaksızlık olarak nitelendirirken diğer bir kısmı ise mayonun yetişkinlere ait bir plaja uygun olduğunu söyledi. Bir sosyal medya kullanıcısı genç kadının mayo tercihine, "Yanında aileler ve çocuklar var. Bunu sadece yetişkinlerin olduğu bir plajda giy" yorumuyla sert tepki gösterdi.

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tiktok tanga mayo tanga bikini
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