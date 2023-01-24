Aile tartışması kanlı bitti! Anne, 24 yaşındaki oğlunu silahla vurdu

İzmit'teki olay dün saat 17.00 sıralarında Topçular Mahallesi Gazanfer Bilge Bulvarı üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. C. K., oğlu M. K. ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışma sırasında C. K., yatak odasında bulunan tabancayı alarak oğluna ateş etti.

KOMŞULARI İHBAR ETTİ

Silah sesini duyan komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yaralanan M. K., kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Anne C.K. ise polis tarafından gözaltına alındı. Olayın ardından polis ekipleri ev içerisinde incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

"KORKUTMAK İSTEDİM"

Gözaltına alınan C.K.’nın polise verdiği ilk ifadesinde olayın kazayla gerçekleştiğini söylediği öğrenildi.

Amacının korkutmak olduğunu belirten C.K., "Oğlumu vurmak istemedim. Tartışma sırasında babamdan kalan tabancayı alıp korkutmak istedim. Namluda mermi olduğunu bilmiyordum” diye ifade verdi. (DHA)



