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Aile tartışması kanlı bitti! Anne, 24 yaşındaki oğlunu silahla vurdu

24.01.2023 00:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmit'te anne ile oğlu arasında çıkan tartışma kanlı bitti. 24 yaşındaki genç, evde annesi tarafından tabancayla vuruldu. Yaralanan M. K. hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan anne C.K. ise polise verdiği ifadesinde oğlunu korkutmak istediğini, namluda mermi olduğunu bilmediğini söylediği öğrenildi.

Aile tartışması kanlı bitti! Anne, 24 yaşındaki oğlunu silahla vurdu

İzmit'teki olay dün saat 17.00 sıralarında Topçular Mahallesi Gazanfer Bilge Bulvarı üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. C. K., oğlu M. K. ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışma sırasında C. K., yatak odasında bulunan tabancayı alarak oğluna ateş etti.

KOMŞULARI İHBAR ETTİ

Silah sesini duyan komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yaralanan M. K., kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

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Anne C.K. ise polis tarafından gözaltına alındı. Olayın ardından polis ekipleri ev içerisinde incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

"KORKUTMAK İSTEDİM"

Gözaltına alınan C.K.’nın polise verdiği ilk ifadesinde olayın kazayla gerçekleştiğini söylediği öğrenildi.

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Amacının korkutmak olduğunu belirten C.K., "Oğlumu vurmak istemedim. Tartışma sırasında babamdan kalan tabancayı alıp korkutmak istedim. Namluda mermi olduğunu bilmiyordum” diye ifade verdi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
İzmit silahlı saldırı

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