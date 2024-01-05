HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan il müdürlerine "Sahada olun" uyarısı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan il müdürlerine "Sahada olun" uyarısı

05.01.2024 15:41 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Masa başında olan il müdürleri değil sahada olan il müdürleri istiyorum. Zaman zaman bu tarz şeyler duyuyorum, bu beni rahatsız ediyor." ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan il müdürlerine "Sahada olun" uyarısı

Bakanlığın yıllık faaliyetlerinin ele alındığı "İl Müdürleri Değerlendirme Toplantısı", Göktaş başkanlığında gerçekleştirildi.

Edinilen bilgiye göre, toplantıda Bakan Göktaş, il müdürlerine uyarılarda bulundu.

Etkin ve daimi bir sosyal hizmetin mesai kavramından uzak olduğunu vurgulayan Göktaş, "Bizim mesaimiz sadece günü tamamlayıp bitirdiğimiz bir işi değil devletimizin milletimiz karşısında temsiliyetini de içeren bir iş." görüşünü paylaştı.

MAHİNURİÇ

Sosyal hizmetler sayesinde millet ile devlet arasındaki ilişkinin güçlendiğine işaret eden Göktaş, "Hepimiz, bu sorumluluk bilinciyle hareket etmek zorundayız. Bu, bizim vicdani, bir o kadar da tarihi sorumluluğumuz. Bu bakanlık, kul hakkının olduğu bir bakanlık. Bu bakanlıkta yaptığımız her davranışın bir sonucu, her hatanın bir vebali var. İşimizin insan hayatına dokunan bir iş olduğunu unutmadan çalışmamız, bu nedenle oldukça kıymetli ve hayatidir." değerlendirmesini yaptı.

"ŞEHRİNİZDEKİ VATANDAŞLARIMIZIN BİR DERDİ OLDUĞUNDA DERMAN OLARAK AKLINA İLK SİZ GELMELİSİNİZ"

Göktaş, il müdürlerinin hizmet makamında olmanın bilinciyle hareket etmeleri gerektiğini belirterek, "Şehrinizdeki vatandaşlarımızın bir derdi olduğunda derman olarak aklına ilk siz gelmelisiniz. Kurumlarımızdaki tüm vatandaşlarımızın sorunlarının çözümünde sizin de katkınız olmalı." ifadelerini kullandı.

İl müdürlerine Bakanlığa bağlı illerdeki tüm kuruluşları düzenli ziyaret etmeleri talimatını veren Göktaş, şunları kaydetti:

"Masa başında olan il müdürleri değil sahada olan il müdürleri istiyorum. Zaman zaman bu tarz şeyler duyuyorum, bu beni rahatsız ediyor. Aksi durumda davrananların hepsi karşısında beni bulur. Bu anlamda il müdürlerimizden proaktif ve dinamik bir yaklaşım bekliyorum."

En ufak ihmalin bazen insanların hayatına mal olabildiğini belirten Göktaş, il müdürlerine en küçük bir iddianın dahi üzerine düşmeleri ve ivedilikle hareket etmeleri talimatını verdi. (AA)

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fethi Sekin, mezarı başında anıldı! Bakan Yerlikaya'dan paylaşımFethi Sekin, mezarı başında anıldı! Bakan Yerlikaya'dan paylaşım
MHP'den gazeteciler için yeşil pasaport teklifi! TBMM'ye sunulduMHP'den gazeteciler için yeşil pasaport teklifi! TBMM'ye sunuldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı! Tarih verdiCumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı! Tarih verdi
Anahtar Kelimeler:
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı mahinur özdemir
En Çok Okunan Haberler
Memura seyyanen zamda yeni tutar belli oldu

Memura seyyanen zamda yeni tutar belli oldu

Fatih Portakal "Artık netleşti gibi" diyerek AK Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adaylarını açıkladı

Fatih Portakal "Artık netleşti gibi" diyerek AK Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adaylarını açıkladı

Ayla Algan 86 yaşında hayatını kaybetti!

Ayla Algan 86 yaşında hayatını kaybetti!

CHP'den olağanüstü toplantıya çağırma kararı

CHP'den olağanüstü toplantıya çağırma kararı

Öğrenci yurdunda TÜBİTAK birincisine çirkin saldırı iddiası! Koç Üniversitesi’nden açıklama geldi

Öğrenci yurdunda TÜBİTAK birincisine çirkin saldırı iddiası! Koç Üniversitesi’nden açıklama geldi

Japonya'daki 7.6'lık depremde çekilen görüntüler viral oldu! Sismik izolatör faciayı böyle önledi

Japonya'daki 7.6'lık depremde çekilen görüntüler viral oldu! Sismik izolatör faciayı böyle önledi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Su ve rüzgar geçirmez! Soğuklara Columbia ile meydan okuyun

Su ve rüzgar geçirmez! Soğuklara Columbia ile meydan okuyun

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

A101'e Columbia montlar, Skechers ayakkabılar geliyor!

A101'e Columbia montlar, Skechers ayakkabılar geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.