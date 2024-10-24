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  4. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'nın bulunduğu araç kaza yaptı! Yaralıların olduğu biliniyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'nın bulunduğu araç kaza yaptı! Yaralıların olduğu biliniyor

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
24.10.2024 15:18
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, TUSAŞ’a yönelik terör saldırısında şehit edilen taksi şoförü Murat Arslan’ın cenaze namazına katıldıktan sonra yaralıları ziyaret etmek üzere yola çıktı. Ancak Bakan Göktaş'ın aracı Etimesgut'ta kaza yaptı. Bakanın sağlık durumunun iyi olduğu, ekibindeki bazı kişilerin hafif yaralandığı öğrenildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'nın bulunduğu araç kaza yaptı! Yaralıların olduğu biliniyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısında şehit edilen taksi şoförü Murat Arslan'ın Merkez Ulu Camisi'nde kılınan cenaze namazına katıldı.

HATANE ZİYARETİNE GİDİYORDU

Cenaze töreninin ardından Etlik Şehir Hastanesi'ndeki yaralıları ziyaret etmek üzere Kahramankazan'dan ayrılan Bakan Göktaş'ın bulunduğu araç, Etimesgut ilçesine bağlı Eryaman'ın girişinde kaza yaptı.

Birden fazla aracın karıştığı kazanın ardından Göktaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu, ekibindeki bazı kişilerin ise hafif yaralandığı öğrenildi.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
aile ve sosyal hizmetler kaza
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