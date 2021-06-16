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  4. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan taşa not bırakan çocuğa ilişkin açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan taşa not bırakan çocuğa ilişkin açıklama

16.06.2021 19:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca, Antalya'da taşın üzerine "Yaşım 12, adım A. Tecavüz ediliyorum, lütfen yardım edin" yazan kız çocuğu A.K.'ya her türlü desteğin verileceği açıklandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan taşa not bırakan çocuğa ilişkin açıklama

Antalya'da, taşın üzerine 'Yaşım 12, adım A. Tecavüz ediliyorum, lütfen yardım edin' yazan kız çocuğunun, A.K. olduğu belirlendi. Çocuk İzlem Merkezi'nde ifadesine başvurulan A.K.'ye, komşuları H.E.'nin (55) uzun süredir cinsel saldırıda bulunduğu ortaya çıktı. Bir süre önce Adana'ya taşındığı belirlenen H.E., polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

"Tecavüz ediliyorum" yazısı, polisi alarma geçirdi

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından olaya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bakanlığımız uzman ekipleri çocuğumuzun yaşadığı ikamet adresine giderek sosyal inceleme yapmıştır. Çocuğumuzun yaşadığı fiziksel ve ruhsal travmayı atlatabilmesi için kendisi ve ailesine psikososyal destek sağlanmaya başlanmıştır. Ailemiz ayrıca Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmetinden yararlandırılacaktır. Fail, emniyet güçleri tarafından gözaltına alınmış ve soruşturma devam etmektedir. Bakanlık olarak davaya müdahale talebinde bulunduk. Bu süreçte çocuğumuzun ihtiyaç duyduğu her türlü desteği vererek ailemizin yanında olacağız." (DHA)

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