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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı 2022 tercihleri ne zaman bitiyor? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı kılavuzu ve başvuru ekranı!

23.05.2022 12:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı tercih kılavuzu ve başvuru ekranı günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. 6 Mayıs Cuma günü açıklanan sınav sonuçları sonrası; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı 2022 tercihleri ne zaman bitiyor? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı kılavuzu ve başvuru ekranı ile ilgili bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı 2022 tercihleri ne zaman bitiyor? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı kılavuzu ve başvuru ekranı!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı ile ilgili bilgi edinmek isteyen vatandaşlar yaptıkları araştırmalara hız verdi. Bakanlık söz konusu sınavda asil olarak tercih hakkı kazanan kişiler için tercih kılavuzunu yayımladı. Peki Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı 2022 tercihleri ne zaman bitiyor? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı kılavuzu ve başvuru ekranı ve detaylar haberimizde...

AİLE BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

4175 sözleşmeli personel alımı sözlü sınav sonuçları 06.05.2022 tarihinde açıklanmıştır.

Sınavı asil olarak kazanan adaylar 20/05/2022- 26/05/2022 (Perşembe günü) (Saat 23:59' e kadar) tarihleri arasında tercihlerini sistem üzerinden yapacaklardır.

AİLE BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANITERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sözleşmeli personel alımı tercih kılavuzu yayımlandı.

Adaylar, en fazla 20 tercih yapabilecek olup, ayrıca tercihlerine yerleşememesi halinde 20 tercih dışında boş kalan yerlere tercih dışı sistem tarafından yerleştirmeyi isteyip istemediğini belirtebileceklerdir.

Tercihler sisteme kaydedilip onaylandıktan sonra tercih formunun çıktısı alınarak imzalanacak ve tercihlerinden birine yerleşen adaylar atamaya esas belgeleri ile birlikte teslim edecektir.

Adaylar, başarı puanı üstünlüğü esasına göre ve tercihleri doğrultusunda sistem tarafından yerleştirilecektir.

Yerleştirme işlemleri sonucunda atanmaya hak kazanan adaylar için atamaya esas istenilen belgelere ilişkin ayrıca duyuru yapılacaktır.

AİLE BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI

Aile Bakanlığı sözleşmeli personel alımı tercih kılavuzu için tıklayın:

https://personel.aile.gov.tr/Account/Login?ReturnUrl=%2f

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memur alımı personel alımı
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