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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler?

06.03.2022 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın, merkez ve taşra teşkilatında 1805 personel istihdam edilecek. Resmi Gazete'de yer alan duyuruya göre, sözleşmeli personel alımı, KPSS puan sıralaması ile yapılacak. Bu gelişmenin duyulmasının ardından başvuru şartları merak konusu oldu. Peki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuru şartları neler?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler?

Alıma ilişkin tercih kılavuzunun, özel koşullar, nitelikler, tercih edilecek pozisyon sayıları, ÖSYM tarafından KPSS 2022/4 tercih kılavuzu olarak yayınlandı. Adaylar, tercihlerini 4-10 Mart tarihlerinde ÖSYM aracılığıyla gerçekleştirecek. İşte, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuruları hakkında en son gelişmeler...

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KPSS 2022/4 tercih kılavuzuna göre işlem yapmak isteyenlerin 25 Ekim 2020 tarihinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavına (2020-KPSS Ön Lisans) ve ortaöğretim düzeyinde ilan edilen sözleşmeli pozisyonları tercih edebilmeleri için 22 Kasım 2020 tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavına (2020-KPSS Ortaöğretim) girmiş ve ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekiyor.

KPSS 2022/4 TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2022/4 Tercih Kılavuzuna saat 10.00’dan itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.

Adaylar tercihlerini, 04 – 10 Mart 2022 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 10 Mart 2022 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2022/4 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

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