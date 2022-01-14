HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Enes Kara açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Enes Kara açıklaması

14.01.2022 07:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Elazığ’da intihar eden Tıp Fakültesi öğrencisi Enes Kara’nın intihar öncesi çektiği videoya Bakanlığın talebi üzerine yayın yasağı getirildiğini açıkladı. Bakanlık yaptığı açıklamada "Tüm kamuoyunu da bu noktada hassas davranmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Enes Kara açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Elazığ’da intihar eden Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Enes Kara’nın intiharından önce çektiği videonun sosyal medya ve internet sitelerinde paylaşılması üzerine, çocukların ve gençlerin ruh sağlığının korunması amacıyla Bakanlığımızca yasal girişimde bulunulmuştur. Yasal mevzuat uyarınca çocukların ruh sağlığını bozabilecek, şiddete ve intihara yönlendirebilecek, intiharı özendirebilecek söz konusu videoyu içeren paylaşımların yayından kaldırılması ve erişimin engellenmesi Ankara 8. Sulh Ceza Hâkimliğinden talep edilmiştir. Talebimiz mahkeme tarafından kabul edilmiştir” denildi.

BAKANLIKTAN KAMUOYUNA ÇAĞRI

Açıklamada, “Bu gibi içeriklerin her yaştan çocuğun erişimine açık mecralarda paylaşılması, çocukların sağlıklı psikolojik gelişimine zarar vermektedir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, çocuklarımızı her türlü tehlikeli içerikten koruma görev ve sorumluluğumuzu hassasiyetle yerine getirmekte kararlıyız. Tüm kamuoyunu da bu noktada hassas davranmaya davet ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İki kardeşin ağlatan buluşması! 74 yıl sonra kavuştular: Bunca yıldan sonra...İki kardeşin ağlatan buluşması! 74 yıl sonra kavuştular: Bunca yıldan sonra...
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Mahalle ayağa kalktı! Polis, ambulans, itfaiye geldi, işin aslı...Mahalle ayağa kalktı! Polis, ambulans, itfaiye geldi, işin aslı...
Anahtar Kelimeler:
Elazığ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kendini tutamadı! "Elimde çırılçıplak fotoğrafların var"

Kendini tutamadı! "Elimde çırılçıplak fotoğrafların var"

Memur ve emeklilerin yüzde 2.5 oranındaki refah payı zammı 15 Ocak'ta yatacak maaşlara yetişmedi! Sebebi ise...

Memur ve emeklilerin yüzde 2.5 oranındaki refah payı zammı 15 Ocak'ta yatacak maaşlara yetişmedi! Sebebi ise...

Lise öğrencisi eve giremeyince gerçek ortaya çıktı! Annesi başından vurulmuş halde bulundu

Lise öğrencisi eve giremeyince gerçek ortaya çıktı! Annesi başından vurulmuş halde bulundu

Vicdanları sızlatan olay! Patron işçiyi bagajında taşıdı

Vicdanları sızlatan olay! Patron işçiyi bagajında taşıdı

Seyir halindeki minibüste neye uğradıklarını şaşırdılar! 1'i ağır 5 yaralı

Seyir halindeki minibüste neye uğradıklarını şaşırdılar! 1'i ağır 5 yaralı

KİPTAŞ kura çekiminde hile tartışması! Çektiği topu geri atınca...

KİPTAŞ kura çekiminde hile tartışması! Çektiği topu geri atınca...

İlginizi Çekebilir

Başından kalkmak istemeyeceğiniz televizyonlar

Başından kalkmak istemeyeceğiniz televizyonlar

Kritik toplantı sonrası HÜRJET için önemli karar

Kritik toplantı sonrası HÜRJET için önemli karar

Tam çeyizlik 135 TL altı bardak setleri

Tam çeyizlik 135 TL altı bardak setleri

Felaketi yaşadılar: Dereler taştı, evleri su bastı...

Felaketi yaşadılar: Dereler taştı, evleri su bastı...

Bakan Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması

Bakan Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması

Her satırı iğrenç! "İçki içirip zorla cinsel ilişkide bulundu"

Her satırı iğrenç! "İçki içirip zorla cinsel ilişkide bulundu"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.