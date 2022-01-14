Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Enes Kara açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Elazığ’da intihar eden Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Enes Kara’nın intiharından önce çektiği videonun sosyal medya ve internet sitelerinde paylaşılması üzerine, çocukların ve gençlerin ruh sağlığının korunması amacıyla Bakanlığımızca yasal girişimde bulunulmuştur. Yasal mevzuat uyarınca çocukların ruh sağlığını bozabilecek, şiddete ve intihara yönlendirebilecek, intiharı özendirebilecek söz konusu videoyu içeren paylaşımların yayından kaldırılması ve erişimin engellenmesi Ankara 8. Sulh Ceza Hâkimliğinden talep edilmiştir. Talebimiz mahkeme tarafından kabul edilmiştir” denildi.

BAKANLIKTAN KAMUOYUNA ÇAĞRI

Açıklamada, “Bu gibi içeriklerin her yaştan çocuğun erişimine açık mecralarda paylaşılması, çocukların sağlıklı psikolojik gelişimine zarar vermektedir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, çocuklarımızı her türlü tehlikeli içerikten koruma görev ve sorumluluğumuzu hassasiyetle yerine getirmekte kararlıyız. Tüm kamuoyunu da bu noktada hassas davranmaya davet ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

