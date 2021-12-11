Aile ve sosyal hizmetler uzman yardımcısı alımı başvurusu nasıl yapılır? Bakan Yanık duyurdu!

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından 125 aile ve sosyal hizmetler uzman yardımcısı alımı yapılacağı duyuruldu. Bakan Yanık, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ayrıntıları açıkladı. Peki aile ve sosyal hizmetler uzman yardımcısı alımı başvurusu nasıl yapılır?

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal medyada yaptığı paylaşımla 125 aile ve sosyal hizmetler uzman yardımcısı alımı yapılacağı açıkladı. Açıklama sonrası başvuruların nasıl ve ne zaman yapılacağı merak konusu oldu.

Bakan Yanık, yaptığı paylaşımda “Sevgili gençler; Bakanlık merkezimizde istihdam edilmek üzere 125 aile ve Sosyal Hizmetler Uzman Yardımcısı alımı gerçekleştirerek teşkilatımızı daha da güçlendireceğiz. İlan 13.12.2021 tarihinde Cumhurbaşkanlığı kariyer kapısında ve Bakanlığımız internet sayfasında. Başvurular 16 Aralık itibarıyla alınmaya başlanacaktır. Hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

BAŞVURULAR NEREDEN YAPILIYOR?

Cumhurbaşkanlığı kariyer kapısı üzerinden ve bakanlığın internet sayfasından söz konusu ilana erişebilmek mümkün.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI ALIMI BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN

