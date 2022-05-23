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Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı personel alımı başvuru nasıl yapılır? Aile Bakanlığına kimler başvurabilir? Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı personel alımı tercih sonuçları açıklandı mı?

23.05.2022 09:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı personel alımı gündemde yer alıyor. Aile Bakanlığı 4175 Personel Alımı Tercih Duyurusu yayımlandı. 06.05.2022 tarihinde açıklanan sözleşmeli personel alımı sözlü sınav sonuçları neticesinde kazanan adaylar, yerleştirmeler kapsamında sistem üzerinden tercihlerini yapabilecekler. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı personel alımı şartları ve tarihleri ilgili kişiler tarafından araştırılıyor. İşte detaylar!

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı personel alımı başvuru nasıl yapılır? Aile Bakanlığına kimler başvurabilir? Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı personel alımı tercih sonuçları açıklandı mı?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı sözlü sınav sonuçları merakla bekleniyor. 6 Mayıs tarihinde sözlü sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler tercih tarihlerine çevrilmişti. Aile Bakanlığı'ndan yapılan açıklamayla personel alımı tercihleri başladı. Adaylar Aile Bakanlığı personel alımı tercihlerine dair yapılan her açıklamayı heyecanla takip ediyor. İşte Aile Bakanlığı 4.175 personel alımı tercih kılavuzu ile tercih ekranı hakkında...

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Aile Bakanlığı personel alımı tercihleri www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden 12 Nisan 2022 – 27 Nisan 2022 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri 27 Nisan 2022 gecesi, saat 23:59'da sona erecek.

AİLE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU GENEL ŞARTLARI NELER?

İlan edilen kadrolara veya pozisyonlara atanmak için başvuracak adayların aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

a) Türk vatandaşı olmak.

b) 18 yaşını tamamlamış olmak.

c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

d) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak.

e) Kılavuzda yer alan “kadroları” tercih edecek adaylar için; Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak Kılavuzda yer alan “pozisyonları” tercih edecek adaylar için; Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamaları,

Kılavuzda yer alan “İşçi” kadroları için; Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak

f) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinin 6'ncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını taşımak.

g) Kılavuzda yer alan “kadroları” tercih edecek adaylar için; Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. (Hangi görevin devamlı yapılmasına, hangi akıl hastalığının engel olacağına resmi sağlık kurullarından alınan raporların incelenmesi suretiyle ilgili kurumlar tarafından karar verilecektir.)

Kılavuzda yer alan “pozisyonları” tercih edecek adaylar için; Görevlerini yapmalarına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engel ile engelli olmamaları. (Hangi görevin yapılmasına, hangi bedensel engel veya akıl hastalığının engel olacağına resmi sağlık kurullarından alınan raporların incelenmesi suretiyle ilgili kurumlar tarafından karar verilecektir.)

h) Tercih edilecek kadro veya pozisyonlar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

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Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
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