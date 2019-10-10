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Aile yadigarı eşyalarla avini müzeye çevirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 10.10.2019 10:15 | Son Güncelleme

BARTIN’a bağlı Arıt köyünde yaşayan Güllü Aydın (76), ailesinden miras kalan bine yakın antika eşyayı, evinin altında oluşturduğu bölümde sergiliyor.

Aile yadigarı eşyalarla avini müzeye çevirdi

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- BARTIN’a bağlı Arıt köyünde yaşayan Güllü Aydın (76), ailesinden miras kalan bine yakın antika eşyayı, evinin altında oluşturduğu bölümde sergiliyor.
Evli ve bir çocuk annesi Güllü Aydın, 10 yıl önce anne ve babası, kayınvalidesi ile kayınpederi öldükten sonra onlara olan özlemini gidermek için bir müze açmaya karar verdi. Güllü Aydın, köy merkezinde bulunan iki katlı evinin deposunda ve sandıkların içinde saklanmış olan aile yadigarı eşyaları sergilemek için harekete geçti. Aydın, 5 yıl önce köydeki evlerinde bulunan ve geçmişi 200 yıllık olan aile büyüklerine ait kıyafetler, iplik çıkrığı, pekmez olukları, düvenler, mutfak eşyaları, fotoğraf makineleri gibi günlük yaşamda kullanılan bine yakın eşyayı bir araya getirdi. Güllü Aydın, evinin altında bulunan 80 metrekarelik depoyu düzenleyerek, “Hacı Güllü Ana Yöresel Sergi Evi’ni açtı. Güllü Aydın’ın açtığı sergi evi, Küre Dağları Milli Parkı sınırları içerisindeki köyüne gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Sergi evine gelenler geçmiş dönemin geleneksel yaşamıyla ilgili fikir sahibi oluyor.
Bartın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, kültürel değerlere sahip çıkması ve gelecek nesillere geçmişin öz kültürünün aktarılmasında örnek insan olmasından dolayı Güllü Aydın’a teşekkür belgesi verdi.
Eski eşyaları sergileme ve müze kurma hayali için bazen uykusuz kaldığını belirten Güllü Aydın, “Bu benim için büyük bir hayaldi, eşimden de destek alarak, bunu 5 yıl önce gerçekleştirdim. Burada anneannemin annesinin eşyaları, büyük büyük dedelerimin günlük yaşamda kullandığı giysiler, bütün eşyaları var. Büyüklerimiz eşyalarını hep sandıklarda saklardı. Ben de sandıklara baktım, eşyaları buldum ve herkes görsün, bilsin geçmişine sahip çıksın diye bu sergi evini kurdum. Burayı ziyarete gelen yerli ve yabancı turistler sergi evine girdikleri anda hemen ‘buram buram tarihi eser kokuyor’ diyor. Bu da beni çok memnun ediyor. Bana alnından öpülecek hacı teyze diyorlar, ben de çok mutlu oluyorum. İmkanım olsa burayı daha da büyütürüm, çocuklarım da ‘anne sana bir şey olsa da biz burayı canlı tutarız’ diyorlar” dedi.
Bartın İl Kültür ve Turizm Müdürü Fuat Dursun, Güllü Aydın’ın örnek bir insan olması ve kültürel değerlere sahip çıkmasından dolayı teşekkür ederek, her türlü desteği kendisine vereceklerini belirtti.

FOTOĞRAFLI

Aile yadigarı eşyalarla avini müzeye çevirdiAile yadigarı eşyalarla avini müzeye çevirdiAile yadigarı eşyalarla avini müzeye çevirdiAile yadigarı eşyalarla avini müzeye çevirdi

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