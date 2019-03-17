Ailece muhtarlık seçimi

Kayseri’de yaşayan 34 yaşındaki Züleyha Akbulut, muhtar adayı olan eşiyle beraber mahallede kapı kapı gezerek eşinin muhtar seçilebilmesi için çaba sarf ediyor.

Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı Yenimahalle Muhtar adayı olan Ali Akbulut’un seçim sürecindeki en büyük destekçisi eşi oldu. Her gün eşiyle beraber mahallede çalmadık kapı, ziyaret edilmedik esnaf bırakmayan Züleyha Akbulut, mahallede yaşayan kadınlar için de proje üretiyor.

Seçim sürecinde en büyük destekçisinin eşi olduğunu kaydeden Yenimahalle Muhtar adayı Akbulut, "31 Mart’ta yapılacak olan seçimlerde mahallemden desteğini bekliyorum. Seçim çalışmalarında eşimin bana çok desteği var. Onunla beraber çalışarak, ev ev geziyoruz. Çalışmalarımız gayet güzel gidiyor. Mahallemizden güzel tepkiler alıyoruz” dedi.

Eşinin muhtar seçilebilmesi için ter döken Züleyha Akbulut ise "20 yıldır mahallemizde yaşıyoruz. Eşimle beraber bu yola baş koyduk. Bende elimden geldiği kadar eşime destek oluyorum. Halk için ve bizim için hayırlısı neyse o olsun. Bize destek olan insanlara çok teşekkür ediyorum. Mahallemizden çok güzel tepkiler aldık. Bayanlarla muhatap olabilmek için eşimin 2’inci azası oldum. Eşimin muhtar seçilmesi durumunda bende mahallemizde ikamet eden bayanları ayda 1 defa ziyaret edeceğim. Onların sıkıntıları varsa ve mahallemizi için ne gerekiyorsa onları öğrenip eşime ileteceğim” ifadelerini kullandı.