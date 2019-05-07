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Ailece sanatla iç içe yaşıyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 11:23 | Son Güncelleme

Mardin'in Artuklu ilçesinde ressam ve heykeltıraş Nurettin Çakmak, Suriyeli eşi ve iki çocuğuyla, evinin alt katında kurduğu atölyede sanatla iç içe yaşam sürüyor - Günlük hayatlarının büyük bölümünü "Mardin Sanat Merkezi" adını verdikleri atölyede geçiren Çakmak ailesi, bir arada farklı tekniklerde resim, heykel, seramik çalışmaları yapıyor - Nurettin Çakmak: - "2 çocuğum atölyede büyüdü. Anneleri resim yaparken bir eliyle de onları sallıyordu. Büyüdüler, artık onlarla da sanatımızı icra edebiliyoruz"

MARDİN (AA) - HALİL İBRAHİM SİNCAR - Mardin'in Artuklu ilçesinde ressam ve heykeltıraş Nurettin Çakmak, Suriyeli eşi ve iki çocuğu, evlerinin alt katındaki atölyelerinde sanatla iç içe yaşıyor.

Ressam ve heykeltıraş Nurettin Çakmak (39), Suriyeli eşi Agrin (33) ile evlerinin alt katında atölye kurdu. Çift, 7 ve 8 yaşlarındaki çocukları Ranya ve Aram'ı da "Mardin Sanat Merkezi" adını verdikleri bu atölyede büyüttü.

Müzik eşliğinde, farklı tekniklerde resim, heykel ve seramik çalışmaları yapan, Mardin'in kültürel yapısını eserlerine yansıtan Çakmak ailesi, günlük hayatlarının büyük bölümünü atölyede geçiriyor.

Nurettin Çakmak, AA muhabirine yaptığı açılamada, Dicle Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü'nden mezun olduğunu belirtti.

Suriye'de eşiyle tanıştığını anlatan Çakmak, "Eşimin ailesini ikna edebilmek, sanatımla onlara güven verebilmek için birçok kez Suriye'de sergi açtım. Sırf onlara ulaşmak için Şam Valiliğinde sergi açtım. Ailesinin beni tanımasını istiyordum. Daha sonra ailesinin onayını alarak evlendik. İşimi daha iyi yapmama eşim büyük katkı sağladı." dedi.

Evlenince şehirden uzak, doğal bir ortamda yaşamaya başladıklarını, evlerinin altında bir de atölye açtıklarını dile getiren Çakmak, bir okulda tercümanlık yapan eşinin de zamanla sanatla ilgilenmeye başladığını ve başarılı çalışmalar ortaya çıkardığını söyledi.

Ailece sanat atölyesinde çok iyi vakit geçirdiklerini ifade eden Çakmak, "2 çocuğum atölyede büyüdü. Anneleri resim yaparken bir eliyle de onları sallıyordu. Büyüdüler, artık onlarla da sanatımızı icra edebiliyoruz." diye konuştu.

- "Aile içinde sanat konuşuyor olmak güzel"

Çakmak, atölyede 15 yıldır "Mardin" konulu sanatsal çalışmalar yaptığını bildirdi.

Zift tekniğiyle hazırladığı bini aşkın çalışması bulunduğunu belirten Çakmak, çok sayıda öğrenci de yetiştirdiğini dile getirdi.

Sanatla iç içe büyüyen çocukların ufkunun da geliştiğine işaret eden Çakmak, şunları kaydetti:

"Birlikte çalışmak ve üretmek, eşimin, çocuklarımın böyle mutlu olduklarını görmek beni de çok mutlu ediyor. Sanatla beslenen bir insan, bütün çevresine katkı sağlar. Ailece burada olmamızı önemsiyorum. Her ailenin en az bir sanat dalıyla uğraşması lazım. En azından çocuklarını muhakkak bir sanatla tanıştırmaları lazım. Aile içinde sanat konuşuyor olmak, fikirler üretmek çok güzel bir şey."

- "Aileler sanatla uğraşırsa birbirlerini daha çok sever"

Agrin Çakmak da işten geldiğinde, çocuklar da okuldan döndüğünde atölyede buluştuklarını belirtti.

Ailece toprakla ve resimle uğraşmanın büyük katkısını gördüklerini anlatan Çakmak, "Sanatla uğraşırken insan stresten de uzaklaşıyor. 2 çocuğum da okulda yetenekli. Hafızaları ve el becerileri çok gelişiyor." ifadelerini kullandı.

Çocuklarının büyüdüklerinde istedikleri sanatla uğraşmalarına olanak sağlamak için atölyeyi daha da genişletmeyi hedeflediklerini kaydeden Çakmak, "Aileler sanatla uğraşırsa birbirlerini daha çok sever. Aynı yerde, aynı zamanda insanlar severek bir işi yaparsa birbirlerine daha çok bağlanıyorlar." şeklinde konuştu.

Çocuklardan Ranya Çakmak ise atölyede annesi ve babasıyla vakit geçirmenin, resim ve çamurla uğraşmanın kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.

Aram Çakmak da hafta içi okul çıkışında hemen atölyeye geldiğini, çamurla uğraşmayı, seramik ürünler yapmayı çok sevdiğini belirtti.

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aile Artuklu mardin sanat

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