Ailece yeni yıl pozu
Ebru Yaşar ve Necat Gülseven, çocuklarıyla birlikte Mustafa Sarıkaya’ya poz verdi.
İkizleri Ebrusu ve Hasan Poyraz’ı bu yıl kucaklarına alan Ebru Yaşar-Necat Gülseven çifti, en özel yeni yıl akşamına hazırlanıyor.
Ailece yeni yıl pozu
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Geçtiğimiz günlerde bu özel yılı ölümsüzleştirmek için ailesiyle objektif karşısına geçen Yaşar, şöyle dedi:“Kendi adıma dolu dolu bir yıl yaşadığımı söyleyebilirim. Her şeyden önce anne oldum. Geçen sene bu zamanlar ikiydik, şimdi dört kişilik bir aileyiz.
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Mesleki olarak da keyfim yerinde...”
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