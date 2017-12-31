Ailece yeni yıl pozu

İkizleri Ebrusu ve Hasan Poyraz’ı bu yıl kucaklarına alan Ebru Yaşar-Necat Gülseven çifti, en özel yeni yıl akşamına hazırlanıyor.

1 / 7 Geçtiğimiz günlerde bu özel yılı ölümsüzleştirmek için ailesiyle objektif karşısına geçen Yaşar, şöyle dedi:“Kendi adıma dolu dolu bir yıl yaşadığımı söyleyebilirim. Her şeyden önce anne oldum. Geçen sene bu zamanlar ikiydik, şimdi dört kişilik bir aileyiz.