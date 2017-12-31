MAGAZİN

Ailece yeni yıl pozu

MAGAZİN HABERLERİ | 31.12.2017 10:52 | Son Güncelleme 5 saat önce

Ebru Yaşar ve Necat Gülseven, çocuklarıyla birlikte Mustafa Sarıkaya’ya poz verdi.

İkizleri Ebrusu ve Hasan Poyraz’ı bu yıl kucaklarına alan Ebru Yaşar-Necat Gülseven çifti, en özel yeni yıl akşamına hazırlanıyor.

Ailece yeni yıl pozu

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Geçtiğimiz günlerde bu özel yılı ölümsüzleştirmek için ailesiyle objektif karşısına geçen Yaşar, şöyle dedi:“Kendi adıma dolu dolu bir yıl yaşadığımı söyleyebilirim. Her şeyden önce anne oldum. Geçen sene bu zamanlar ikiydik, şimdi dört kişilik bir aileyiz.

Geçtiğimiz günlerde bu özel yılı ölümsüzleştirmek için ailesiyle objektif karşısına geçen Yaşar, şöyle dedi:“Kendi adıma dolu dolu bir yıl yaşadığımı söyleyebilirim. Her şeyden önce anne oldum. Geçen sene bu zamanlar ikiydik, şimdi dört kişilik bir aileyiz.
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Mesleki olarak da keyfim yerinde...”

Mesleki olarak da keyfim yerinde...”
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ebru yaşar Necat Gülseven

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
para sen nelere kadirsin normalde yanına bile yaklaşmıyacağı birine sırf zengin diye evlenirsin
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