Bazen aile ve arkadaşlarımızla evde vakit geçirmeyi tercih ediyoruz. Hal böyle olunca geçirilen zamanı daha eğlenceli hale getirmek için bazı aktivitelere ihtiyaç duyuyoruz. Bu konuda da aklımıza ilk gelen şey birbirinden güzel kutu oyunları oluyor. Ancak piyasada birçok kutu oyunu bulunuyor. Bazen hangisinden daha fazla keyif alacağımıza karar vermekte zorlanabiliyoruz. Eğer siz de evde zaman geçirmek için kutu oyun tavsiyeleri arıyor ve arkadaşlarınızla en iyi kutu oyununu oynamak istiyorsanız bu liste tam size göre. İşte ailecek ya da arkadaşlarınızla eğlencenin adresi, en iyi kutu oyunları!

1. Emlak kralı benim diyenlere: Monopoly

Monopoly, kutu oyunu dendiğinde akla ilk gelen oyunlardan biri. Neredeyse hepimizin bir kere oynamış olduğu bu oyunun tahtını kimselere bırakmaya niyeti yok. Stratejik bir emlak oyunu olan Monopoly, 6 oyuncuya kadar oynanabiliyor. Attığınız zar kadar ilerleyerek önüne çıkan emlak fırsatlarını değerlendirmeniz gerekiyor. Sadece satın almak da yetmiyor. Satın aldığınız yerlere farklı yapılarda binalar dikerek emlak krallığınızı güçlendirmeniz gerekiyor. Tabii kendinizi aniden kodeste bulabilir veya iflas edebilirsiniz!

Eğer siz de "Ticaret benim işim, emlak işinden de en iyi ben anlarım" diyorsanız oyuna ulaşmak için tıklayın!

2. "Her şeyi anlatırım" diyenlere: Tabu XL

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Dünyanın en iyi kutu oyunları denildiğinde herkesin aklına gelen oyunlardan biri de Tabu. Temeli kartta yazan kelimeyi yasaklı ifadeleri kullanmadan anlatmaya çalışmak olsa da oyunun içinde farklı anlatım versiyonları bulunuyor. Kalabalık gruplar için ideal olan Tabu XL, kuklayla veya çizerek anlatmaya gelindiğinde eğlenceyi iyice arttırıyor. Karşılıklı gruplarla oynanan oyunda sadece sizin değil grubunuzdakilerin performansı da önem taşıyor. Kelimeleri anlatırken kum saatiyle belirlenen süreye de uymanız gerekiyor.

Eğer siz de "Yasaklı kelimeler beni durduramaz" diyorsanız Tabu XL için tıklayın!

3. Risk almak benim işim diyenlere: Risk

Risk, en iyi strateji kutu oyunları arasında popülerliğini koruyor. Oyunun temel amacı dünyayı ele geçirmek ve oyuncular da bunu başarabilmek için mücadele ediyor. Oyunun içinde bölgelere bölünmüş dünya haritası ve farklı değerde askeri birlikler bulunuyor. Rakibinizin askerleriyle mücadele ederek onun bölgelerini fethetmeniz gerekiyor. Attığınız zarın önemi de burada ortaya çıkıyor. Bu noktada şansınız devreye girse de stratejiniz birçok şeyi belirliyor. Önceliğiniz stratejik noktaları ele geçirmek ve rakiplerinizle iş birliği yaparak güçlenmek olmalı.

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4. "Kelimelerle arası en iyi olan benim" diyenlere: Scrabble

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En eski oyunlardan biri olan Scrabble, eğlenceli kutu oyunları arasında yerini alıyor. Temeli kelime türetmek olan oyun, türettiğiniz kelime kadar puan kazandırıyor. Oyunda her harfin kendine ait puanları oluyor. Ayrıca tahta üzerinde ekstra puan kazandıran kutucuklar bulunuyor. Amaç ise anlamlı ve uzun bir kelimeyi tahtaya yazabilmek. Dört oyuncuya kadar oynanabilen oyunda kelime haznesi geniş olanlar ön plana çıkıyor. Tüm taşlar bitene kadar oynayabileceğiniz oyunu, en yüksek puana sahip olan kazanıyor.

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5. "Benim genel kültürüm yüksektir" diyenlere: Trivial Pursuit 2000'ler

Trivial Pursuit 2000'ler, yetişkinler için en iyi kutu oyunları kategorisinde yerini koruyor. Genel kültür yarışması niteliğinde bir kutu oyunu olan Trivial Pursuit 2000'ler, bilgilerinizi tazelerken genel kültürünüzü biraz daha geliştirmenize yardım ediyor. Oyun, bu versiyonunda 2000'lere ait birçok bilgiyi barındırıyor. 6 farklı kategori, 300 konu başlığı ve 1800 adet sorusuyla oyunu defalarca oynayabilme şansını da sizlere tanıyor. Eğer siz de "2000'leri daha dün gibi hatırlıyorum, hangi konu olursa olsun cevaplarım" diyorsanız bu oyun tam size göre!

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6. "Hayal gücüm engel tanımaz" diyenlere: Cranium Dark

Oldukça farklı bir konsepte sahip olan Cranium Dark, kahkahayı sevenler için en güzel kutu oyunları arasında yer alıyor. Oyuncuların kartlarda yazan kelimeleri, aksiyon kartlarında yer alan yönergeleri uygulayarak anlatması gerekiyor. Bazen oyun hamuru bazen çizim defteri kullanılan oyunda diğer oyuncuların anlatırken gösterdikleri çabalar oldukça komik anlara yol açıyor. Oyun sonunda ise bilinen 7 kartın sahibi olmak, size zaferi getiriyor. Kelimeler basit görünüyor olsa da anlatmak epey zor olabiliyor.

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7. "Dünya hakkında her şeyi öğrenmek istiyorum" diyenlere: Terra

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Dünyamız hakkında bildiğimiz ve bilmediğimiz birçok bilgi var. Terra da sizin bu bilgilerin ne kadarına hakim olduğunuzu ölçüyor. En iyi kutu zeka oyunları arasında yer alan Terra, entelektüel birikiminizi ölçmenin yanı sıra arttırmayı da amaçlıyor. Birbirinden ilginç sorularla sizi şaşırtan oyunda bilgileri tam olarak bilmeseniz de mantıklı bir yaklaşımla doğruyu keşfedebiliyorsunuz. Rakiplerinden daha mantıklı ve isabetli cevapları veren ise oyunu kazanıyor.

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8. "Benim çizimim bir bakışta anlaşılır" diyenlere: Çiziver

Bu oyun ressamlara değil, çöp adam çizebilenlere hitap ediyor. Çizime bakarak tahmin etmeye dayanan oyunda kelime kartlarında yazanları çizerek anlatabilmeniz gerekiyor. Oyun yarışmaktan ziyade eğlenmek isteyenler için ön plana çıkıyor. Kutunun içerisinde yaz-sil defterler, gazlı kalemler ve kelime kartları bulunuyor. Herkes kendi kelimesini çizerek defterini yanındakine veriyor. Defteri alan oyuncu ise tahminini yazarak diğer oyuncuya iletiyor. Eğlenceli içeriğiyle en iyi aile kutu oyunları arasında yerini alıyor.

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9. "En tutumlu benim" diyenlere: Maaş Günü

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En güzel kutu oyunları arasında yerini alan Maaş Günü, gerçek hayatta ay sonunu bir türlü getiremeyenler için oldukça keyifli geçiyor. Herkesin paranızın peşine düştüğü bu oyunda en büyük göreviniz, paranızı koruyabilmek oluyor. Tabii sadece korumak yetmiyor, çoğaltmanız da gerekiyor. Paranızı artırmak için yapacağınız yatırımlar ve karlı satışlar da sizin stratejinize kalıyor. Siz bunlarla uğraşırken ödenecek faturalar da bir anda kapıya dayanıyor. Bakalım, bu maaş günü en çok kime yarayacak?

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10. "Hayalimi en iyi ben anlatırım" diyenlere: Dixit

Dixit, herkes için en iyi kutu oyunu arasında yer alıyor. Oyundaki kartlarda bulunan her resim aslında bir hikayeyi yansıtıyor. Oyunu oynarken yapmanız gereken ilk şey, rakiplerinize blöf yapmak oluyor. Oyunda anlatıcı olan kişi kendi kartıyla uyumlu kısa bir cümle söylüyor. Diğer oyuncular da kendi kartları arasında bu cümleye en uygun olan resmi seçiyor. Yani diğer oyuncular, anlatıcının hikayesini anlattığı resmi bulmaya çalışıyor. Doğru bilen oyunda ilerlerken en uyumlu kartı kendisinin seçtiğine diğer oyuncuları ikna edenler kazanmaya daha çok yaklaşıyor.

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11. "Rakiplerimi kızdırmayı seviyorum" diyenlere: Kızma Birader

Güzel kutu oyunları denildiğinde akla gelen tavsiyelerinden ilki Kızma Birader oluyor. Oldukça eski bir oyun olduğu için küçükten büyüğe herkes severek oynuyor. En az iki, en fazla dört oyuncuyla oynanabilen oyunda, zar atarak çıkan sayıya göre piyonunuzu adım adım yuvasına ulaştırmanız gerekiyor. Bu yolda diğer piyonları yiyebildiğiniz için rakipleriniz sinirlenebiliyor. Onlar kızsa da sizin yolunuza devam edip piyonunuzu güvenli alana götürmeniz gerekiyor.

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12. "Esnekliğimle herkesi şaşırtırım" diyenlere: Twister

Twister, eğlenceli kutu oyunu önerisi istendiğinde hemen kendini gösteriyor. Bir halı ve bir çarktan oluşan oyun, minimum araçla maksimum eğlenceyi hedefliyor. Çevrilen çarka göre el ve ayakları istenen renge koymanız gereken oyunda, zaman ilerledikçe işler karışıyor. Bazen el ve ayaklarınızın oldukça farklı yerlere gitmesi gerekiyor. Bu da yetmezmiş gibi rakiplerinizin elleri ve ayakları da işin içine giriyor. En sonunda kendinizi diğer oyuncularla karmakarışık bir halde bulabiliyorsunuz.

Eğer siz de "Ben esneğimdir, elim ayağım her yere yetişir" diyenlerdenseniz oyunu incelemek için tıklayın!

