"Ailede sihirli kelime evi, eşi ve çocuğunu sevmek"

Üsküdar Üniversitesi Rektörü psikiyatri uzmanı Prof. Dr. Nevzat Tarhan, "Ailede sihirli kelime evi sevmek, eşi sevmek ve çocuğunu sevmek. Sevgi kadar güven de çok önemli. Ailelerimizi güven yuvası haline getirebilmeyi başarmamız gerekir. Ancak aile üyeleri kendilerini güvenli bir ortamda hissettiklerinde mutlu olabilirler." dedi.

Tarhan, Yozgat Valiliği ve Belediyesi ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Mutlu Yuva Mutlu Yaşam Derneğinin birlikte organize ettiği "Son Kale Aile" konulu konferansa katıldı.

Tarhan, Yozgat Büyük Sinema Salonu'nda düzenlenen konferansta, bugün ailede ciddi kriz ve yangın olduğunu, evlilikle ilgili algının son yıllarda değiştiğini söyledi.

Aileyi zayıflatan 3 hastalık bulunduğunu ifade eden Tarhan, bunların "sekülarizm", "bireycilik" ve "sosyal anomi" olduğunu bildirdi.

- "Evlilik öncesindeki 'Yapamazsam boşanırım' gibi bir tutum, evliliğe zarar veriyor"

Tarhan, sekülarizmin ciddi bir risk olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Çünkü bireylerde hesap verme duygusunu zayıflattı. Kişide vicdani sorumluluğu azalttı. Bu da ilişkilerin bencilleşmesine ve aile değerinin zayıflamasına neden oldu. Bugün eşler çok kolay boşanabiliyor. Evlilik öncesinde 'Yapamazsam boşanırım' gibi bir tutum içinde olmak da evliliğe zarar veriyor. Evlilik uçağa, gemiye benzer. Uçak havalandığında, gemi karadan açıldığında 'Ben sıkıldım deyip inebilir misiniz?' Evlilik sorumluluk gerektirir, evlilik olgunluğu eşler açısından çok önemli."