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Aileler direniyor, evlat nöbetine katılımlar devam ediyor

31.10.2022 17:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırıldığını iddia eden Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine iki aile daha katılarak ailelerin sayısı 321’e yükseldi.

Aileler direniyor, evlat nöbetine katılımlar devam ediyor

PKK terör örgütü tarafından çocuklarının dağa kaçırıldığını söyleyen aileler, 3 Eylül 2019’da Diyarbakır HDP il binası önünde evlat nöbetine başladı. Bin 155 gündür sürdürülen nöbette şimdiye kadar 38 aile çocuğuna kavuştu.

Erzurum’dan Diyarbakır’a gelerek oturma eylemine dahil olan Kibar Yaprak, oğlu Nurullah Yaprak’ın terör örgütü PKK mensuplarınca 2014 yılında dağa kaçırıldığını iddia etti. Diğer bir aile ise 2018 yılında örgüt mensupları tarafından kandırılarak dağa götürüldüğü ileri sürülen Barış Arslan’ın babası Şehmus Arslan katıldı.

Şehmus Arslan gazetecilere açıklamada bulunmazken Kibar Yaprak, Kürtçe konuşarak oğlunun teslim olması için oturma eylemine dahil olduğunu söyledi. Yaprak, “Oğlumun geri dönmesini istiyorum. Oğlumu PKK’lılar kaçırdılar. Kocam ölmüş kimsem yok. Kimsem olmadığı için oğlumu arayamıyordum. Gelip bana teslim olmanı istiyorum. Seni burada bekliyorum. Yolunu gözlüyorum burada” dedi.

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Diyarbakır

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