Aileler fındık bahçesine çocuklar sinemaya gidiyor

Yiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukların fındık bahçesinde değil, oyun bahçesinde olması için çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit de çocukların bu heyecanına ortak olarak Çilimli İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Mehmet Emin Oğur, proje sorumlusu Çilimli Anaokulu Müdürü Nuray Eran Türedi ile sinema salonunda film öncesinde çocuklarla sohbet etti.

Bu doğrultuda bir proje yürütüldüğünü dile getiren Yiğit, "Fındık toplamak üzere buraya gelen işçilerimizin çocuklarına hem güzel vakit geçirtebilmek hem de onları çalıştırmaktan uzaklaştırabilmek için bu projeyi geliştirdik. Proje bu yönde ilerliyor. Çocuklarımız bugün sinemayla tanışacak, çocuklarımızın birçoğu belki de hayatlarında ilk defa burada sinemayla karşılaştı. Burada film izleyecekler, hepsi şu an gayet mutlu." diye konuştu.

Çocukları mutlu görmenin kendilerini de mutlu ettiğini aktaran Yiğit, "Çocuklarımızı en güzel şekilde yetiştirmek, hayata hazırlamak bizim görevimizdir. Tüm ekibimize teşekkür ediyorum. Bu güzel çalışmanın yaygınlaşmasını temenni ediyorum." dedi.

Bilgilendirmenin ardından çocuklar, "Kediler" isimli filmi izledi.

