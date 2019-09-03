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Aileler fındık bahçesine çocuklar sinemaya gidiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2019 13:09 | Son Güncelleme

Güneydoğu illerinden Düzce'ye gelen mevsimlik tarım işçileri fındık bahçelerine giderken çocukları yürütülen proje kapsamında ilk kez sinemaya giderek film izledi

Güneydoğu illerinden Düzce'ye gelen mevsimlik tarım işçileri fındık bahçelerine giderken çocukları, yürütülen proje sayesinde sinemayla tanıştı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Çilimli Kaymakamlığı ile Hayata Destek Derneği iş birliğiyle yürütülen "Mevsimlik Fındık Tarımında Çocuk İşçiliğinin Sonlandırılması Projesi" kapsamında, mevsimlik tarım işçilerinin çocukları sinemaya götürüldü.

Bir alışveriş merkezindeki sinema salonuna gelen çocuklar, ilk kez film izleme imkanı buldu.

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit de çocukların bu heyecanına ortak olarak Çilimli İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Mehmet Emin Oğur, proje sorumlusu Çilimli Anaokulu Müdürü Nuray Eran Türedi ile sinema salonunda film öncesinde çocuklarla sohbet etti.

- "Çocukların fındık değil, oyun bahçesinde olması için çalışıyoruz"

Yiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukların fındık bahçesinde değil, oyun bahçesinde olması için çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

Bu doğrultuda bir proje yürütüldüğünü dile getiren Yiğit, "Fındık toplamak üzere buraya gelen işçilerimizin çocuklarına hem güzel vakit geçirtebilmek hem de onları çalıştırmaktan uzaklaştırabilmek için bu projeyi geliştirdik. Proje bu yönde ilerliyor. Çocuklarımız bugün sinemayla tanışacak, çocuklarımızın birçoğu belki de hayatlarında ilk defa burada sinemayla karşılaştı. Burada film izleyecekler, hepsi şu an gayet mutlu." diye konuştu.

Çocukları mutlu görmenin kendilerini de mutlu ettiğini aktaran Yiğit, "Çocuklarımızı en güzel şekilde yetiştirmek, hayata hazırlamak bizim görevimizdir. Tüm ekibimize teşekkür ediyorum. Bu güzel çalışmanın yaygınlaşmasını temenni ediyorum." dedi.

Bilgilendirmenin ardından çocuklar, "Kediler" isimli filmi izledi.

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