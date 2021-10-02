HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Aileler için tasarlanmış akıllı çocuk saati

Aileler için tasarlanmış akıllı çocuk saati

02.10.2021 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TCL Movetime MT42, öncelikle renkli bir tasarıma sahip. Sonrasında, büyük bir ekrana ve fiziksel tuşa yer verilmesi, kolay görüntüleme ve kullanım için ideal. Tabii görüntülü arama gerçekleştirmek, microUSB kablo ile kolay şarj ve güvenlik detaylarla fazlasıyla ilgi çekiyor.

Aileler için tasarlanmış akıllı çocuk saati

TCL Movetime MT42, 14.8mm kalınlıkta ve 57 gram ağırlıkta. Kasa boyutundan kullanılan kayış tipine ve hafiflik detayına kadar çocukların rahatlıkla kullanabileceği bir ürün. Bunu sadece biz değil, ürünü deneyimleyen minik arkadaşlarımız da ifade ediyor.

Tabii ki çocuklar, sürekli hareket halinde olmayı, oyun oynamayı ve arkadaşlarıyla keyifli vakitler geçirmeyi sever. Bu sebeple de ürünlerin sağlam olması, uzun ömürlü kullanım için önemlidir. MT42, veliler olarak içinizi rahat ettirecektir. Cihazın IP65 suya ve toza karşı dayanıklılık sertifikası da bulunduğunu belirtelim.

Ürünle ilk karşılaştığımızda dikkatimizi çeken detay, büyük bir ekrana sahip olması. Bu sayede hem daha iyi görüntüleme hem de minik arkadaşlarımızın daha rahat kullanabilmeleri mümkün oluyor. Dokunuşlara iyi cevaplar veriyor. 1.54 inç değerdeki LCD ekran, dış mekân kullanımlarında da iyi bir görüntüleme kalitesine sahip, ki bu sayede özellikle çocuğunuz dış mekândayken endişelenmiyorsunuz.

Tabii saatin yan taraflarında bulunan fiziksel tuşları da unutmamak gerekli. Örneğin, güç tuşuna bir kez basıldığında, saat uykuya dalıyor ya da uykudaysa uyanıyor. Güç tuşuna bir kez basılı tutulduğunda ise, uygulamada belirlenen ana iletişim numaralarına erişiliyor.

Bir ebeveyn olarak TCL’in Connect uygulamasını indirmeniz gerekiyor. Bu uygulamayı Android ve iOS uygulama marketlerinden ücretsiz olarak indirebilirsiniz. TCL Connect uygulaması, size pek çok detay sunuyor. Saat üzerinden arama yapılacak numaraları kontrol edebilir, acil durumları takip edebilir, çocuğunuz için güvenli bölge oluşturabilirsiniz.
Saatin kullanımı kolay bir arayüzü var. Kullanıcıların minik arkadaşlarımız olduğunu düşünürsek, bu güzel bir detay. Birkaç dokunuşla uygulamalar arasında gezinti yapılabilir, ayarlarda düzenlemeler yapılabilir, sesli ve görüntülü aramalar gerçekleştirilebilir. Fotoğraf ve video çekimi gibi özellikler de var. Ayrıca, eğlenceli molalar için oyunlar da bulunuyor.
Eğlence ve kullanılabilirliğin ön plana alınarak tasarlandığı MT42, 4.5G video arama özelliğine sahip. Bir düşünsenize, yalnızca mesajlaşma ve sesli arama değil, aynı zamanda görüntülü arama da gerçekleştirilebilir. Bu sayede hem çocuk hem de velileri, kendilerini çok daha güvende hissedebilir. Acil bir durum olduğunda, çocuğun ses tonunun yanında yüz ifadelerinin de görülebilmesi, önlem alınabilmesi açısından ayrıca önemli.

Ürünün ön kısmında 2MP değerde kamera yer alıyor. Minik arkadaşlarımızın da deneyimleri itibarıyla, hem ses hem de görüntü kalitesinin iyi düzeyde olduğunu söyleyebiliriz. Saatin üzerinde 1 hoparlör ve 1 tane de mikrofon yer alıyor.

İnceleme videosunu izlemek için buraya tıklayınız

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kışın evinizi sıcak tutmanın 14 basit ve ucuz yoluKışın evinizi sıcak tutmanın 14 basit ve ucuz yolu
PARTNER"Son nefesime kadar mücadele vereceğim!""Son nefesime kadar mücadele vereceğim!"
Honor yeni projelerine hazırlanıyorHonor yeni projelerine hazırlanıyor
Anahtar Kelimeler:
akıllı saat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Polis, hükümlüyü elinden kaçırdı! Vatandaş yakaladı

Polis, hükümlüyü elinden kaçırdı! Vatandaş yakaladı

Vali ve il emniyet müdürlüğü atamaları Resmi Gazete'de

Vali ve il emniyet müdürlüğü atamaları Resmi Gazete'de

Süper Lig'de istifa kararı

Süper Lig'de istifa kararı

Programın bitme nedeni olarak onu gösterdi

Programın bitme nedeni olarak onu gösterdi

Diz ağrısı için gitti, duyduklarına inanamadı! Hakkında bilimsel makale hazırlanacak

Diz ağrısı için gitti, duyduklarına inanamadı! Hakkında bilimsel makale hazırlanacak

Yoldan karşıya geçen 3 kişi feci şekilde can verdi!

Yoldan karşıya geçen 3 kişi feci şekilde can verdi!

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

'Kaymakam öğretmeni sınıftan kovdu' iddiası olay oldu

'Kaymakam öğretmeni sınıftan kovdu' iddiası olay oldu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Her şeyi bilen kahinden korkutan Türk kehaneti!

Her şeyi bilen kahinden korkutan Türk kehaneti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'başkanlık sistemi' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'başkanlık sistemi' açıklaması

Korkunç gerçek! Eşi ve çocuklarını boğarak öldürmüş

Korkunç gerçek! Eşi ve çocuklarını boğarak öldürmüş

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.