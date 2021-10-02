Aileler için tasarlanmış akıllı çocuk saati

TCL Movetime MT42, 14.8mm kalınlıkta ve 57 gram ağırlıkta. Kasa boyutundan kullanılan kayış tipine ve hafiflik detayına kadar çocukların rahatlıkla kullanabileceği bir ürün. Bunu sadece biz değil, ürünü deneyimleyen minik arkadaşlarımız da ifade ediyor.

Tabii ki çocuklar, sürekli hareket halinde olmayı, oyun oynamayı ve arkadaşlarıyla keyifli vakitler geçirmeyi sever. Bu sebeple de ürünlerin sağlam olması, uzun ömürlü kullanım için önemlidir. MT42, veliler olarak içinizi rahat ettirecektir. Cihazın IP65 suya ve toza karşı dayanıklılık sertifikası da bulunduğunu belirtelim.

Ürünle ilk karşılaştığımızda dikkatimizi çeken detay, büyük bir ekrana sahip olması. Bu sayede hem daha iyi görüntüleme hem de minik arkadaşlarımızın daha rahat kullanabilmeleri mümkün oluyor. Dokunuşlara iyi cevaplar veriyor. 1.54 inç değerdeki LCD ekran, dış mekân kullanımlarında da iyi bir görüntüleme kalitesine sahip, ki bu sayede özellikle çocuğunuz dış mekândayken endişelenmiyorsunuz.

Tabii saatin yan taraflarında bulunan fiziksel tuşları da unutmamak gerekli. Örneğin, güç tuşuna bir kez basıldığında, saat uykuya dalıyor ya da uykudaysa uyanıyor. Güç tuşuna bir kez basılı tutulduğunda ise, uygulamada belirlenen ana iletişim numaralarına erişiliyor.

Bir ebeveyn olarak TCL’in Connect uygulamasını indirmeniz gerekiyor. Bu uygulamayı Android ve iOS uygulama marketlerinden ücretsiz olarak indirebilirsiniz. TCL Connect uygulaması, size pek çok detay sunuyor. Saat üzerinden arama yapılacak numaraları kontrol edebilir, acil durumları takip edebilir, çocuğunuz için güvenli bölge oluşturabilirsiniz.

Saatin kullanımı kolay bir arayüzü var. Kullanıcıların minik arkadaşlarımız olduğunu düşünürsek, bu güzel bir detay. Birkaç dokunuşla uygulamalar arasında gezinti yapılabilir, ayarlarda düzenlemeler yapılabilir, sesli ve görüntülü aramalar gerçekleştirilebilir. Fotoğraf ve video çekimi gibi özellikler de var. Ayrıca, eğlenceli molalar için oyunlar da bulunuyor.

Eğlence ve kullanılabilirliğin ön plana alınarak tasarlandığı MT42, 4.5G video arama özelliğine sahip. Bir düşünsenize, yalnızca mesajlaşma ve sesli arama değil, aynı zamanda görüntülü arama da gerçekleştirilebilir. Bu sayede hem çocuk hem de velileri, kendilerini çok daha güvende hissedebilir. Acil bir durum olduğunda, çocuğun ses tonunun yanında yüz ifadelerinin de görülebilmesi, önlem alınabilmesi açısından ayrıca önemli.

Ürünün ön kısmında 2MP değerde kamera yer alıyor. Minik arkadaşlarımızın da deneyimleri itibarıyla, hem ses hem de görüntü kalitesinin iyi düzeyde olduğunu söyleyebiliriz. Saatin üzerinde 1 hoparlör ve 1 tane de mikrofon yer alıyor.

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