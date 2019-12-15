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Aileler izledi, bebekler emekledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.12.2019 11:55 | Son Güncelleme

Nevşehir’de bir alışveriş merkezi tarafından düzenlenen ve ödülün bebek bezi olduğu emekleme yarışmasına aileler yoğun ilgi gösterdi.Nevşehir Nissara Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde bu yıl ikincisi düzenlenen bebek emekleme yarışmasın 20 bebek katıldı.

Nevşehir’de bir alışveriş merkezi tarafından düzenlenen ve ödülün bebek bezi olduğu emekleme yarışmasına aileler yoğun ilgi gösterdi.
Nevşehir Nissara Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde bu yıl ikincisi düzenlenen bebek emekleme yarışmasın 20 bebek katıldı. Bebeklerin birinci olmak için emeklediği yarışmada ailelerin heyecanı ise görülmeye değerdi. Yarışmada ailesinin kendisine salatalık uzattığı Mustafa Ediz Eraslan birinci olurken, ikinciliği Ahmet Taha Demir ve üçüncülüğü Mina Kartaloğlu elde etti.
Yarışmada ikinci olan Ahmet Taha Demir’in babası Yunus Demir, “Bu yarışmayı düzenleyen herkese teşekkür ederim, tüm çocuklarımız bizim için değerlidir” derken yarışmayı birinci tamamlayan Mustafa Ediz Arslan’ın teyzesi Deniz Şişman, “Yeğenim salatalık ve kumanda sayesinde birinci oldu. Böyle bir şey beklemiyorduk. Ama sizin de gördüğünüz gibi salatalık halen elinde” dedi.
Nissara AVM Pazarlama Müdürü Ecem Doğru, “Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz bebek emekleme yarışmasına 20 bebeğimiz katıldı. Ailelerin de büyük ilgi göstermesi bizleri çok mutlu etti. Birinci olan bebeğimize bir adet bebek bakım seti ve 100 adet bebek bezi, ikinci olan bebeğimize 100 adet bebek bezi ve üçüncü olan bebeğimize ise 50 adet bebek bezi ve kupa hediye ettik” diye konuştu.

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