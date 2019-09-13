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Aileler KHK'lı kayıpları aramaya devam ediyor

13.09.2019 09:34 | Son Güncelleme

Türkiye'de aileler darbe girişimi sonrasında kaybolan yakınlarını aramayı sürdürüyor.

Aileler KHK'lı kayıpları aramaya devam ediyor

Emniyetten yardım alamadıklarını öne süren aileler, "Hayatta olup olmadıklarını dahi bilmiyoruz" diye konuşuyor.Türkiye'de 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası ortadan kayboldukları iddia edilen kişilerin ailelerinin yakınlarını arama çabaları sürüyor. Şubat ayında Ankara'da kaybolan altı kişiden dördü Temmuz ayında ortaya çıkmışve Ankara emniyetinde oldukları bilgisi verilmişti. Hâlâ kayıp iki kişiden biri olan Mustafa Yılmaz'ın eşi Sümeyye Yılmaz ise kayıp eşinden haber almaya çalışıyor.

AFP haber ajansına konuşan Sümeyye Yılmaz, "Birçok sorum var. Eşim neden bırakılmıyor? Ondan ne istiyorlar?" diye konuşarak, eşinin hâlâ hayatta olup olmadığını dahi bilmediğini söyledi.

Sümeyye Yılmaz, iki yaşındaki kızlarının artık babasını sormadığını anlattı. Eşi ve diğer kayıplara ilişkin emniyetten yardım istediklerini belirten Yılmaz, buna rağmen kapsamlı bir soruşturma yürütülmediğini savundu. Şimdiye kadar savcılık ve İçişleri Bakanlığından konuya yönelik herhangi bir açıklama yapılmadı.

Konuyu yakından takip eden HDP milletvekili ve TBMM İnsan Hakları Komisyonu üyesi Ömer Faruk Gergerlioğlu, AFP'ye yaptığı açıklamada, aylar sonra ortaya çıkan dört kişinin, ailelerinin nerede olduklarına yönelik sorulara yanıt alamadıklarını belirtti. Dört kişinin kayıp oldukları döneme ilişkin ailelerinin soru sormasını istemediklerini söylediklerini aktardı.

İnsan hakları örgütleri ve muhalafet partilerinin verdiği bilgiye göre, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası 28 kişi ortadan kayboldu. İnsan Hakları Derneği (İHD) Başkanı Öztürk Türkdoğan, "Ana şüphelimiz devlet" diye konuştu. Türkdoğan, video kayıtları ve görgü tanıklarının ifadelerine göre kaçırma olaylarnın aynı şekilde gerçekleştiğine ve siyah Volkswagen marka bir araç kullanıldığını belirtti. Darbe girişminden bu yana Gülen yapılanmasına bağlı oldukları iddia edilen on binlerce kişi işlerinden ihraç edildi ya da haklarında soruşturma başlatıldı.

6 Ağustos'ta bir kişi daha kayboldu

Benzer şekilde 35 yaşındaki Yusuf Bilge Tunç'un da 6 Ağustos'ta ortadan kaybolduğu öne sürülüyor. Tunç da darbe girişiminden sorumlu tutulan Gülen yapılanmasına bağlı olmakla suçlanıyor. Ailesi bu nedenle işinden ihraç edildiğini belirtti. Tunç'un adını gizli tutmak isteyen eşi AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, "En kötüsü, ona ne olduğunu bilmiyoruz" dedi.

Tunç'un kaybolmasının ardından, emniyetin devreye girmediğini öne süren eş, kaybolmasının üstünden geçen ilk dört günde dahi Tunç'un arabasının incelenmediğini söyledi. Tunç'un eşi de konuyu Birleşmiş Milletler ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıdı.

Şubat ayında kaybolan ve Temmuz'da Ankara emniyetinde olduklarına yönelik ailelerine haber verilen Yasin Ugan, Özgür Kaya, Erkan Irmak ve Salim Zeybek 12 gün gözaltında tutulmuş ve savcılık sorgularının ardından tutuklanmıştı. Tutuklamanın gerekçesi açıklanmazken, söz konusu dört kişinin sorgularında avukatlara erişimin engellendiği iddia edilmişti.

DW,AFP,GA/JD

© Deutsche Welle Türkçe

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