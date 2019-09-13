Aileler KHK'lı kayıpları aramaya devam ediyor

Emniyetten yardım alamadıklarını öne süren aileler, "Hayatta olup olmadıklarını dahi bilmiyoruz" diye konuşuyor.Türkiye'de 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası ortadan kayboldukları iddia edilen kişilerin ailelerinin yakınlarını arama çabaları sürüyor. Şubat ayında Ankara'da kaybolan altı kişiden dördü Temmuz ayında ortaya çıkmışve Ankara emniyetinde oldukları bilgisi verilmişti. Hâlâ kayıp iki kişiden biri olan Mustafa Yılmaz'ın eşi Sümeyye Yılmaz ise kayıp eşinden haber almaya çalışıyor.

AFP haber ajansına konuşan Sümeyye Yılmaz, "Birçok sorum var. Eşim neden bırakılmıyor? Ondan ne istiyorlar?" diye konuşarak, eşinin hâlâ hayatta olup olmadığını dahi bilmediğini söyledi.

Sümeyye Yılmaz, iki yaşındaki kızlarının artık babasını sormadığını anlattı. Eşi ve diğer kayıplara ilişkin emniyetten yardım istediklerini belirten Yılmaz, buna rağmen kapsamlı bir soruşturma yürütülmediğini savundu. Şimdiye kadar savcılık ve İçişleri Bakanlığından konuya yönelik herhangi bir açıklama yapılmadı.