Aileler ve bebekleri plaj partisinde eğlendi

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Kemer ilçesinde düzenlenen bebek plaj partisinde bebekler aileleriyle yüzdü, ardından babalar bez değiştirmek için yarıştı. Günün kazananı ise tüm eğlenceleri tadan bebekler oldu.

Kemer merkezinde, Ayışığı Koyu'ndaki sahilde, doğuma hazırlık eğitmeni ve doula Fatma Gül Korkusuz tarafından sponsor firmaların da destekleriyle düzenlenen 'Baby Beach Party- Bebek Plaj Partisi'ne, 35 aile bebekleriyle katıldı. Organizasyon ilk olarak denizde ayrılan alanda anne ya da babanın bebeğini alarak özel şişme boyunlukla denize girmeleriyle başladı. Suda eğlenceli dakikalar geçiren aileler, bol bol bebekleriyle birlikte fotoğraf çektirdi.

'KAS GRUPLARINI HAREKET ETTİRİYORLAR'

Denize bebeğiyle giren Zeynep Koçer, "Bebeğim 3 aylık. Şu anda Antalya'da, belki de Türkiye'de ilk defa yapılan bir organizasyona bebeğimle birlikte katıldım. Bütün bebekler birlikte denize girdik. Şimdi deniz keyfi yapıyor çocuklarımız. Kas gelişimleri için en önemli hareketlerden biri denizde yüzmek. Çünkü bu aylarda bebekler ya kucakta, ya da yataktalar. Yatakta ve kucakta farklı bir hareket yapamazlar. Suyun içinde anne karnı hissini yaşayıp, kas gruplarını hareket ettiriyorlar. Bizim için de keyifli bir etkinlik" dedi.

BABALAR BEBEK BEZİ DEĞİŞTİRDİ

Denizden çıkarılan bebekler duş ve ardından masaja alındı. Masaj sonrası ise babaların zorlu sınavı başladı. İki ayrı etapta düzenlenen yarışmayı, 1,5 yaşındaki Ela bebeğin bezini 10 saniyenin altında değiştirmeyi başaran Cafer Yüce (29) kazandı. Cafer Yüce'nin sevincine, eşi Fulya Yüce ortak oldu. Çevreden geçenler de yarışmayı ilgiyle izledi.

'EŞLERE ÇOK BÜYÜK GÖREV DÜŞÜYOR'

'En Baba Adam' plaketinin de sahibi olan Cafer Yüce, "Antalyalıyım. Bebek bezi değiştirme yarışmasına katıldık. Bunu daha önce evde birkaç kez yaptım, eşim evde zor durumda kaldığında. Genel olarak yapmadığım bir şeydi. Ama şu anda birinci oldum. Aslında çok zor bir şey ve eşlere burada çok büyük görev düşüyor. Allah onların yardımcısı olsun" diye konuştu.

'BU KADAR HIZLI DEĞİŞTİRECEĞİNİ BEKLEMİYORDUM'

Cafer Yüce'nin eşi Fulya Yüce (28) de, "Açıkçası öyle her gün yardımcı olmuyor. Ama ben zor durumda kalırsam, ya da o sırada olmazsam yanında, hiç beni aramadan değiştiriyor. Bu ödülü aldığı için mutlu oldum açıkçası. Beklemiyordum bu kadar hızlı değiştireceğini. Hem de kızımıza bir anı olarak kaldı, o beni daha çok mutlu etti" şeklinde konuştu.

'ANNELERİN VE BABALARIN TEPKİLERİ ÇOK GÜZEL'

Organizasyonla ilgili konuşan doğuma hazırlık eğitmeni ve doula Fatma Gül Korkusuz, "Burada çok fazla soru oluyordu. 'Anneler ve bebeklerle ilgili bir etkinlik yapılmıyor Gül Hanım, haberiniz var mı?' diyorlardı. Çocuk doğduktan sonra da ben onlara desteğe devam ediyorum. Ama benim bildiğim ve araştırdığım kadarıyla hiçbir etkinlik yoktu. Bugün burada birkaç etkinliği bir araya getirip, güzel bir plaj partisi organize ettik. Yaklaşık 35 bebek katılımcımız ve bunların anneleriyle babaları var. Baba yoksa yanında bir arkadaşları var. Bu organizasyonda kalabalık bir ekibiz aslında. Şöyle ki; sağlık çalışanlarımız var. Doktor, hemşire, bebek hemşiresi, ebesi, yani tamamen güvenli ellerde olacakları, kendilerini güvenli olarak hissederek denize girecekleri, masaj yaptıracakları, eğlenecekleri ve aynı zamanda zumba yapabilecekleri bir alan olsun istedik. O yüzden böyle bir çalışmaya başladım. Çok da güzel karşılık aldık. Annelerin ve babaların tepkileri çok güzel. Bebekler de mutlu, yani onlar mutlu olduğu zaman bizler de mutluyuz" dedi.