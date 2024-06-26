Aileler Yarışıyor'a katılan yarışmacıdan bomba sözler! Kızıl Goncalar Cüneyd için surlara... Asuman Krause şaştı kaldı

Asuman Krause'nin sunduğu Aileler Yarışıyor yarışmasında popüler dizilere dair bir soru yarışmacılara soruldu.

Soruya Kızıl Goncalar yanıtı veren yarışmacı, Mert Yazıcıoğlu'nun canlandırdığı Cüneyd karakterine dair arkadaşlarının hayranlığını anlattı.

Yarışmacı, Cüneyd karakterine aşık arkadaşları olduğunu ve Cüneyd'i aramak için yaptıklarını anlatınca, o anlar Asuman Krause'yi şaşırttı.



Kadın yarışmacı "Okuldan arkadaşlarım Cüneyd'in fanı... Onun için surlara çıkacağım diyor. Zeytinburnu surlarda onu aracağım diyor" dedi.

Asuman Krause şaşırarak "Sen neden çıkıyorsun Cüneyd oraya çıkıyor diye dizi o dizi" ifadelerini kullandı.







