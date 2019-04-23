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Aileler yıkılan evlerinin enkazının başında göz yaşı döktü

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2019 08:16 | Son Güncelleme

Kağıthane’de 4 katlı binanın çökmesinin ardından risk nedeniyle bir bina kontrollü olarak yıkıldı.

Kağıthane’de 4 katlı binanın çökmesinin ardından risk nedeniyle bir bina kontrollü olarak yıkıldı. Yıkılan binada evleri bulunan bazı kadınlar, yıkımın başına gelerek göz yaş döktü.
Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi Akıncı Sokakta bir inşaat temelinde yapılan kazı sırasında yaşanan toprak kayması nedeniyle 4 katlı bir bina çökmüştü. Çöken bina ile birlikte iki tane otomobil de bina enkazının altında kalırken, risk nedeniyle 5 katlı bina da kontrollü olarak yıkıldı. Kontrollü olarak yıkımı gerçekleştirilen binanın son zemin katının bir kısmı kaldığı ve yaklaşık 10 saatlik bir çalışmanın ardından ara verilmişti.
Sabah saatlerinde enkazı ortaya çıkan binanın başına gelen aileler gözyaşı döktü, harabeye dönen evlerini çaresiz bir şekilde seyretti.

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