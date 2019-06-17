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Ailelere karne tatili tavsiyeleri

SAĞLIK HABERLERİ  | 17.06.2019 10:54 | Son Güncelleme

Uzman Klinik Psikolog Funda Es, karnelerin alınmasıyla birlikte ailelerin çocuklarının tatilde olduğunu, zihnen ve fiziken dinlenmeye, yapamadığı aktiviteleri yapmaya ihtiyacı olduğunu unutmaması gerektiğini söyledi.Medical Park Ordu Hastanesi Uzman Klinik Psikolog Funda Es, ailelere yaz tatilinde yapılması gerekenleri konusunda uyarılarda bulundu.Psikolog Funda Es, “Okul döneminde yapmak isteyip yapamadığı aktiviteleri veya gitmek isteyip de gidemediği yerlere gitmesine fırsat verilmeli.

Ailelere karne tatili tavsiyeleri

Uzman Klinik Psikolog Funda Es, karnelerin alınmasıyla birlikte ailelerin çocuklarının tatilde olduğunu, zihnen ve fiziken dinlenmeye, yapamadığı aktiviteleri yapmaya ihtiyacı olduğunu unutmaması gerektiğini söyledi.
Medical Park Ordu Hastanesi Uzman Klinik Psikolog Funda Es, ailelere yaz tatilinde yapılması gerekenleri konusunda uyarılarda bulundu.
Psikolog Funda Es, “Okul döneminde yapmak isteyip yapamadığı aktiviteleri veya gitmek isteyip de gidemediği yerlere gitmesine fırsat verilmeli. Ailelerin şehir dışına gitme imkanları varsa turistik gezi planlanabilir, şehir dışına çıkma imkanı olmayan aileler şehirde bulunan, gitmek istenilen yerlere götürebilir. Hayvan çiftliklerine götürmek hatta tatilde bunu düzenli olarak yapmak da çocuğunuzun çok anlamlı bir şekilde vakit geçirmesini sağlayacak, hem de çocuğunuzun bazı değerlerini yükseltecektir. Evde çocukla birlikte bitki, sebze meyve tohumları alıp yetiştirilebilir. Yaptığı etkinlikleri, gezdiği gördüğü yerleri not etmesi için bir anı defteri hazırlatıp çocuğun yazmasını isteyebiliriz bu durumları daha eğlenceli hale getirebiliriz. Örneğin; yemek yapmayı, kek yapmayı seven bir çocuksa mutfakta yeni tarifleri denetebilirsiniz, çocuğunuzun neye ilgisi varsa imkanlarınız dahilinde onlara bu fırsatı sunun. Çalışan ailelerin bir problemi de çocuğumla yeteri kadar vakit geçiremeyeceğim düşüncesidir. Unutulmamalıdır ki çocukla geçirilen vaktin uzunluğu değil, niteliği önemlidir. Siz tüm gün boyunca çocukla aynı evde olabilirsiniz, o kendi halinde televizyon izlerken siz mutfakta iş yapıyor olursunuz. Fakat bu istediğimiz bir şey değildir, çocukla günde 20-30 dakika geçirin fakat kaliteli bir şekilde geçirin" dedi.
Psikolog Funda Es, “Çocuğunuz sizinle sürekli oyun oynamak isteyebilir, siz çalışıyor ve yorgun olabilirsiniz. Bu durumlarda çocuğunuzla mutlaka iletişim kurun, ‘Ben de seninle oyun oynamayı çok istiyorum, fakat bugün çalıştığım için çok yoruldum, 2 saat dinlendikten sonra/yarın oyun oynayabiliriz’ deyin. Çocuğa nedeniyle birlikte durumu anlattığınızda ve o an yapamadığınız durumu ne zaman yapabileceğinizi ya da yapamayacaksanız yapamayacağınızı kesin ve net bir dille çocuğa aktarmanız, çocuğun kafasındaki belirsizliği ortadan kaldıracaktır ve sorularıyla da sizi yormayacaktır. En önemlisi çocuğunuza yapmayacağınız şeylerin sözünü vermeyin, ebeveynlerin tutarlı ve kararlı olmaları verilen sözleri tutmaları çocuk için oldukça önemlidir. Ders konusunda okul dönemindeki kadar yoğun bir çalışma olmasa da konuları unutmayacak tekrarlar ve verilen ödevlerin yapılması yeterlidir. Çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırmak çok önemlidir, bunun için de akşam yatmadan önce çocukla birlikte düzenli olarak kitap okumak en etkili yöntemdir" bilgilerini verdi.

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