Ailelere sosyal medya uyarısı!

13 yaşından küçük çocukların anne ve babası eşliğinde sosyal medya kullanabileceğini söyleyen Doç. Dr. Yavuz Samur, “Ayarlar kısmından gizlilik ve güvenlik sekmeleriyle gereken düzenlemeyi yapmalıyız. Ayarlar kısmından çocuğa kimlerin yazabileceğini, resimlerine ve videolarına kimlerin ulaşabileceğini aileler belirleyebilir. Kısıtlı mod ayarıyla çocuğun karşısına çıkabilecek şiddet ve cinsellik içeren içeriklerden koruyabiliriz. Sosyal medya uygulamalarında çocuğun keşfet ekranına girdiğinde nelerden hoşlandığını çok rahatlıkla görebilirsiniz. Bunun üzerinden çocuğunuzla diyalog geliştirerek yönlendirebilirsiniz. Biz ebeveynler olarak nasıl sosyal medya kullanabiliyorsak, çocuklar da sosyal medya kullanabilirler" değerlendirmesinde bulundu.

"KIZ ÇOCUKLARI DAHA FAZLA SOSYAL MEDYA KULLANIYOR"

Yapılan araştırmalara göre kız çocuklarının daha fazla sosyal medya kullandığını söyleyen Samur, "Erkek çocukları ise daha fazla oyun oynamayı tercih ediyor. Çocuğun dilinden anlamak çok önemli. Bazen ebeveynler çocukları anlamakta zorluk yaşıyorlar. Çocukları daha iyi anlayabilmek için sosyal medyada neler yaptığına dair sohbet etmek gerekiyor. Sohbet esnasında çocuklarla sosyal medya dili oluşturmak gerekiyor. Bunları yaparak çocuğumuzun sosyal medyada neler tükettiğini öğrenmiş oluruz. Çocuğunuzun TikToker ve Youtuber olmasında herhangi bir sıkıntı yok. Bu platformlar çocuğun yaratıcı içerik oluşturmasına da olanak sağlıyor. Çocuklar kendi içeriklerini oluşturmak istiyor olabilirler. Çocuklar tüketimden üretime geçiyor demektir. Çocukların oluşturduğu içerikleri birlikte değerlendirebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

"KALİTELİ İÇERİKLER ÜRETEBİLİRSİNİZ"

Her paylaşılan içeriğin çok beğenilmesi gerektiğini düşünmenin yanlış olduğunu söyleyen Doç. Dr. Yavuz Samur sözlerine şöyle devam etti:

"Mümkün olduğunca çocuklara destek olmamız gerekiyor. Sosyal medya platformlarını kullanmak istiyorlarsa elinizden geldiğince destek olmalısınız. Çocuklarınızla birlikte kaliteli içerikler üretebilirsiniz. Sosyal medya uygulamaları için kaliteli videolar üretebilirsiniz."