Ailelere uyarı: Kanser hastası çocuğun kardeşini ihmal etmeyin

İSTANBUL, (DHA) - ÇOCUK Hematoloji Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Tunç Fışgın, kanserli çocukların tedavi sürecinde, sağlıklı kardeşlerin ihmal edilmesinin onların psikolojik gelişimini olumsuz etkilediğini belirterek ailelere önemli uyarılarda bulundu.

Aile üyelerinden birine kanser tanısı konulması zorlu bir süreci başlatıyor. Bu kişi bir çocuk ise durum daha da zorlaşıyor. Böyle bir durumda anne ve babanın tüm dikkat, şefkat ve ilgilerinin hasta çocuğa yöneldiğini belirten Altınbaş Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve Çocuk Hematoloji Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Tunç Fışgın, çocuğun sağlıklı abi, abla ve kardeşlerinin bu süreçte ihmal edildiklerini düşünerek psikolojik gelişimleri açısından olumsuz etkilenebildiğini ifade etti.

"ALINGANLIKLARI ARTIYOR"

Prof. Dr. Tunç Fışgın, kanserli çocukların tedavi sürecinde diğer sağlıklı kardeşlerin ihmal edilmemesinin tedavi sürecinde büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, "Tedavi sürecinde aileler sağlıklı kardeşlerin, 'Ben de lösemi olmak istiyorum. Siz hep onunla vakit geçiriyorsunuz', 'Ben de hasta olup hastaneye yatmak istiyorum' gibi söylemlerini bizlerle paylaşıyor. Hele ki sağlıklı kardeş ergenlik döneminde ise algısı çok farklı ve alıngan olabiliyor. Tedavi sürecindeki ailelerde sıklıkla gözlemlenen ve anne-babaların da kendileriyle çokça paylaştığı bu durum, çocukların sağlıklı gelişimleri açısından önem taşıyor" dedi.