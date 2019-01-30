Ailelere yarı yıl tatilinde tablet, bilgisayar ve telefon uyarısı

Okullar yarıyıl tatile girmeye hazırlanırken, okul ve göz sağlığı arasındaki ilişkiye dikkat çeken Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Onur Aydın, "Tatil döneminde, evde ya da okul harici ortamlarda bulunan çocukların televizyon, bilgisayar, tablet ve telefona bakma süresi yani mavi ışığa maruz kalma süreci artıyor. Bu durum gözlerinde görme kusuru olan çocuklardaki görme bozukluğunun artmasına sebep oluyor" dedi. Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Onur Aydın, tatil döneminde evde ya da okul harici ortamlarda bulunan çocukların; televizyon, bilgisayar, tablet ve telefona bakma süresi yani mavi ışığa maruz kalma sürecinin arttığını söyledi. Op. Dr. Aydın, bu durumun gözlerinde görme kusuru olan çocuklardaki görme bozukluğunun artmasına sebep olduğunu ifade ederek, "Görme kusuru olmayan çocuklarda da olabilme ihtimalini güçlendiriyor. Birçok ebeveyn çocuğunun ders çalışmak istememesinden, kitap okumaktan kaçınmasından, odaklanamamasından ve çabuk sıkılmasından şikayet eder durumda. Bu şikayetlerin altında yatan ana sebep bir görme kusuru olabilir. Bunu öğrenebilmemizin tek yolu da çocuklarımızı bir göz doktoruna muayeneye götürmekten geçmektedir" dedi.

Bu belirtilere dikkat

Görme bozukluklarının genellikle erken yaşlarda başladığını, bu bozukluğun ise çok geç fark edildiğini vurgulayan Atagöz Göz Hastalıkları Dal Merkezi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Onur Aydın, görme problemlerinin fark edilebilir olan belirtilerini şöyle sıraladı:

"Eğer çocuğunuz; kitaba, deftere çok eğilerek bakıyorsa, okurken kelime ya da satır atlıyorsa, okuduğu satırı eli ile takip ediyorsa, televizyona çok yakından bakıyorsa, tabletin dibine girdiğini düşünüyorsanız, sıkça gözlerini kırpıyorsa, uzaktaki cisimleri görmek için gözlerini kısıyorsa, gözlerinde sulanma oluyorsa, açık havada hep aynı gözünü kısıyorsa, yazı yazmakta zorlanıyorsa bilin ki bir göz doktoruna ihtiyacınız var. Bu belirtileri görüp, okumayı yazmayı yeni öğreniyor diye düşünerek göz muayenesini ertelemek, tedavi edilebilecek bir göz hastalığının kalıcı hale gelmesi ile sonuçlanabiliyor. Gözlerinde medikal tedavilerin dışında ayrıca cerrahi tedavi gerektiren hasta gruplarımız da vardır. Bu yarıyıl tatili yani on beş günlük süreç hastalarımızın cerrahi tedavilerinin yapılabilmesi için de uygun bir süreçtir. Örneğin; çocuğumuzun gözlerinde bir şaşılık sorunu varsa yarıyıl tatilinde yapılacak cerrahi müdahale ile ikinci döneme sağlıklı gözlerle başlayabilecektir. Bu bilgilerin ışığında göz doktoru olarak benim önerim, çocuklarımızın yarıyıl tatilini hem gönüllerince eğlenerek geçirmeleri hem de gözlerindeki görme kusurlarının tedavisini yaptırarak okullarına mutlu ve rahat devam etmeleridir."

