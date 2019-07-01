HABER

Ailelere yaz tatili için "köy hayatı" tavsiyesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2019 13:20 | Son Güncelleme

Yaz tatilinde çocuk ve gençlerin sanal dünyadan mümkün olduğunca uzak tutulmasının önemine işaret eden uzmanlar, tatilde oyun ve doğayla buluşulması tavsiyesinde bulunuyor - Sosyal Medya Uzmanı Deniz Unay: - "Arkadaşlıkların dahi 'sanal' olduğu bu dönemde çocuklarımızın yeniden oyunla ve doğayla buluşması gerekiyor" - "İmkanımız varsa çocuklarımızla köyümüze gidip, ekip biçmek, süt sağmak ve hayvanlara bakmak gibi köy hayatının güzel ve anlamlı yönlerini onlara yaşatmalıyız. Bu deneyimi kazanan çocuklarımız hayatın ve elindekilerinin değerini anlayacaktır" - MÜ İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Murat Kırık: - "Yaz aylarında öğrencilerin dijital dünyayla ödüllendirilmesi çocuğun bağımlı hale gelmesine, okula adapte olamamasına, 5-6 ay kadar bir süre zarfında motivasyonunu sağlayamamasına neden oluyor"

SEFA ŞAHİN - Yaz tatilinde çocuk ve gençlerin sanal dünyadan mümkün olduğunca uzak tutulması, oyunla ve doğada vakit geçirmesi, imkanı olan ailelerin çocuklarına "köy hayatı" deneyimi yaşatması öneriliyor.

Uzmanlar ailelere, okulların kapanmasıyla 3 aylık yaz tatiline giren çocuk ve gençlerin gelecek eğitim-öğretim yılında adaptasyon sorunu yaşamaması ve teknolojiye bağımlı hale gelmemesi için yapılması gerekenler konusunda tavsiyelerde bulundu.

Sosyal Medya Uzmanı Deniz Unay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin tatilde mümkün olduğunca sanal dünyadan uzak tutulması gerektiğini belirtti.

Sanal dünyadaki tehlikelerin çocukların ruhsal yapısını bozabildiğine işaret eden Unay, ailelerin bu konuda dikkatli olmasını istedi. Tatilde internet kafede saatlerce vakit geçiren, evinde odasından çıkmayan ve elinden mobil cihazını düşürmeyen çocukların aile, akraba ve arkadaşlarından hızlıca uzaklaştığını vurgulayan Unay, "Bundan 20 sene önceki çocukluk ile bugünün çocukluğu çok farklı. Sokaklar artık o eski sokaklar değil. Arkadaşlıkların dahi 'sanal' olduğu bu dönemde çocuklarımızın yeniden oyunla ve doğayla buluşması gerekiyor." diye konuştu.

Unay, çocukların yardımlaşmayı, sevgiyi ve saygıyı öğrenmelerinin gelecek açısından önemini vurgulayarak, siber zorbalığı bertaraf edebilmeleri için de teknolojik aletleri ve sosyal platformları daha verimli kullanabilmelerinin sağlanması gereğine dikkati çekti.

- "Günde iki saaten fazla teknolojik aletleri kullanmamalı"

Ailelere, "çocukların günde iki saatten fazla bilgisayar ve tablet gibi teknolojik aletleri kullanmasına müsaade edilmemesi" tavsiyesinde bulunan Unay, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızın yaz tatillerini daha anlamlı geçirmeleri ve ileride anlatacağı güzel anıları biriktirmesi için aile, akraba ziyaretleri ve arkadaşlık ilişkilerini geliştirmesinde onlara yardımcı olmalıyız. Bugün kendini yalnız hisseden çocukların tek sığınağı hale gelen sanal dünyadan onları uzaklaştırmanın tek yolu sağlıklı aile, akrabalık ve arkadaşlık ilişkilerini geliştirerek mümkündür.

Ayrıca eğer imkanımız varsa çocuklarımızla köyümüze gidip onlarla birlikte tarım ve hayvancılıkla ilgili çalışmalara katılmak, beraber ekip biçmek, süt sağmak ve hayvanlara bakmak gibi köy hayatının güzel ve anlamlı yönlerini onlara yaşatmalıyız. Bu şekilde deneyim kazanan çocuklarımız hayatın ve elindekilerinin değerini anlayacaktır. Biz çocukken köy hayatı bize nasıl eğlenceli ve güzel geliyorsa emin olun onlarda aynı duyguları hissedecektir."

Unay, ebeveynlerin iş hayatı ne kadar yoğun olsa da mutlaka çocuklarına vakit ayırması gerektiğini belirterek, "Onlara değerli olduklarını hissettirmeli ve onların iyiliği için mücadele ettiğimizi göstermeliyiz. Televizyon, telefon, tablet ve bilgisayar çocuklarınızın bakıcıları değildir. Onlarla ilgilenmek ve zaman geçirmek bizim görevimizdir." değerlendirmesinde bulundu.

- "Zihinsel, fiziksel ve psikolojik gelişimini olumsuz etkiliyor"

Marmara Üniversitesi (MÜ) İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Murat Kırık da öğrencilerin tablet, telefon ve televizyon bağımlılığının yanı sıra "dijital oyun" bağımlılığı tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını belirtti.

Kırık, sanal oyun bağımlılığının öğrencinin zihinsel, fiziksel ve psikolojik gelişimini olumsuz yönde etkilediğini, temel ihtiyaçlarını karşılayamayıp okul başarısının düşmesine neden olduğunu aktararak, şunları söyledi:

"Yaz aylarında öğrencilerin dijital dünyayla ödüllendirilmesi çocuğun bağımlı hale gelmesine, okula adapte olamamasına, 5-6 ay kadar bir süre zarfında motivasyonunu sağlayamamasına neden oluyor. Dijital oyunları bir kenara bırakarak öğrencileri, zihnini ve beynini kullandırıcı içeriklere yöneltmeli, 'akıllı telefon orucu' ve 'dijital detoks' yaptırmalıyız. Dijital detoks derken belli bir süre için dijital iletişim araçlarını bir kenara bırakma ve aileyle daha fazla vakit geçirmekten bahsediyoruz."

Duyan kulaklarına inanamıyor! Herkes bu yolun sırrını çözmek için geliyor Duyan kulaklarına inanamıyor! Herkes bu yolun sırrını çözmek için geliyor
Vatandaşlar yaralı kokarcayı elleri ile beslediVatandaşlar yaralı kokarcayı elleri ile besledi
Araklı'daki selde hasar gören okul yıkıldı, kayıplar aranıyorAraklı'daki selde hasar gören okul yıkıldı, kayıplar aranıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Marmara Üniversitesi (MÜ) İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Sosyal Medya Uzmanı Deniz Unay teknoloji bağımlılığı Yaz Tatili

En Çok Okunan Haberler

Dönüşü muhteşem oldu! Süper minili paylaşım

Dönüşü muhteşem oldu! Süper minili paylaşım

Kaşıkçı'nın nişanlısı: Aklıma korkunç şeyler geliyor!

Kaşıkçı'nın nişanlısı: Aklıma korkunç şeyler geliyor!

Fuat Oktay'tan sert uyarı: Sonuçları ağır olur

Fuat Oktay'tan sert uyarı: Sonuçları ağır olur

Türkiye-Libya gerilimi tırmanıyor? Kim kimi destekliyor?

Türkiye-Libya gerilimi tırmanıyor? Kim kimi destekliyor?

Survivor'da büyük finale kalan iki isim belli oldu!

Survivor'da büyük finale kalan iki isim belli oldu!

İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı!

İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Çatışmada yaralanan teğmen şehit düştü!

Çatışmada yaralanan teğmen şehit düştü!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Kılıçdaroğlu'ndan Eren Erdem açıklaması

Kılıçdaroğlu'ndan Eren Erdem açıklaması

Sokak ortasında kanlı infaz! Önce boğazını kesti sonra da...

Sokak ortasında kanlı infaz! Önce boğazını kesti sonra da...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
6 il ve KKTC'de FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

6 il ve KKTC'de FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

Son dakika! İstanbul Maltepe'deki alışveriş merkezinde hareketlilik!

İstanbul'daki alışveriş merkezinde hareketlilik!

Silivri’de zincirleme kaza: 7 yaralı

Silivri’de ortalık savaş alanına döndü

'Mahmut çok canımı yakmıştı' dedi, başkasının otomobilini yaktı

'Mahmut çok canımı yakmıştı' dedi, başkasının otomobilini yaktı

Evini fosil müzesine çevirdi!

20 yıldır bunu yapıyor! Evinde binlercesini saklıyor

SON DAKİKA! Genelkurmay Başkanı Güler'den KKTC'ye düşen 'füze' ile ilgili açıklama

Genelkurmay Başkanı Güler'den KKTC açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.