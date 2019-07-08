MELTEM ÖZTÜRK - Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu üyesi Prof. Dr. Necdet Ünüvar, aileleri, çocukları "4 A" olarak nitelendirdiği "araç", "asansör", "abur cubur" ve "akıllı cihazlardan" uzak tutulmaları için uyardı. Ünüvar, AA muhabirine yaptığı açıklamada otizm sıklığının arttığını, 1970'li yıllarda 2 bin 500 doğumda bir otizm görülürken, bugün ABD kaynaklı araştırmalara göre 59 doğumda 1 otizm olduğunu söyledi. Türkiye'ye projeksiyon yapıldığında net sayının bilinmediğini ifade eden Ünüvar, bilim insanlarının yaklaşık 435 bin otizmli birey olduğuna yönelik yaklaşımı bulunduğunu kaydetti. Dünyada en fazla otizmin görüldüğü ülkelerin başında yüzde 2,64 ile Güney Kore'nin geldiğine işaret eden Ünüvar, bazı araştırmalara göre bunun nedenlerinin ileri yaşta annelik, alkol, sigara olduğunu vurguladı. Ünüvar, Güney Kore'nin teknolojinin en fazla kullanıldığı ülkelerin başında geldiğini, dünyada bilgisayar oyunlarının en çok üretildiği, internet bağımlılığının en yüksek olduğu ülke olduğunu anımsattı. Ünüvar, yüzde 20 bağımlılık olduğunu, daha önce 52 saat boyunca bilgisayarın başından kalkmadığı için bir gencin hayatını kaybettiğini anlattı.

Güney Kore'de hem teknoloji kullanımı hem otizm çok fazla olunca "Acaba teknoloji bağımlılığıyla otizm arasında bağlantı olabilir mi?" sorusunun aklına geldiğini belirten Ünüvar, bu konuda araştırma okumadığını ancak Güney Kore'nin iki özelliğine bakınca bu soruyu sorduğunu ifade etti. Ünüvar, "Anneler de çok fazla teknoloji kullanıyor. Bebeklik çağında da kullanılıyor acaba bunlar otizmi artırıyor mu? Ekrana uzun süre bağlı kalıyorsunuz, göz teması, uzun süre hareketsizlik var. İnternete bağlı akıllı cihazların, cep telefonlarının baz istasyonları vasıtasıyla yaydığı, yaklaşık 12 metrekarelik alanda oluşan non iyonize radyasyon var. Oluşan radyoaktivite ile otizm arasında bağlantı var mı?" diye konuştu. -"Hayatın içinde olmaya teşvik etmeliyiz" Dünyada, Türkiye'de çocukluk çağında obezitenin çok ciddi ölçüde arttığına dair araştırmalara işaret eden Ünüvar, İngiltere'de 1987'de yapılan bir çalışmanın, 2006'da da obezite sıklığı çalışmasının bulunduğunu, çocuklarda obezitenin yaklaşık 2,5 kat arttığını kaydetti. Ünüvar, Sağlık Bakanlığının 2016'daki çalışmasına göre Türkiye'de yüzde 9,9 obez, şişman; yüzde 14,6 fazla kilolu bulunduğuna işaret ederek, bu oranın 2009'da yüzde 6,5, 2013'te yüzde 8,3, 2016'da yüzde 9,9 olduğunu, sürekli artan bir obezite görüldüğünü anlattı.