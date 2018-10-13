Aileleri ikna edildi, Zeynep ile Eda şampiyon oldu

Behçet DALMAZ- Gülay KUYUCU / VAN, (DHA) - VAN'da bir yıl önce atletizm yapmaya başlayan Zeynep Bayçınar (15) ile Eda Solmaz (17) milli takıma girmeyi başardı. Ancak ailelerinin sıcak bakmaması üzerine sporu bırakmak üzerine olduğu ortaya çıkınca Muradiye İlçe Kaymakamı ve Muradiye Belediye Başkan Vekili Harun Yücel devreye girdi. Aileler ikna edildikten sonra yarışmalara katılan Bayçınar ve Solmaz dünya ve Avrupa şampiyonu oldu.

Van'ın Muradiye ilçesinde bir yıl önce belediye bünyesinde Atletizm İhtisas Kulübü açıldı. Bu kulübe lise öğrencileri olan Zeynep Bayçınar ile arkadaşı Eda Solmaz da kayıt yaptırarak, atletizm kurslarına katılmaya başladı. Zeynep ve Eda ferdi olarak yapılan yarışlarda büyük başarı göstermeleri üzerine kısa sürede hem antrenörlerinin, hem de ilçe yetkililerin dikkatini çekmeye başladı. Bunun üzerine Türkiye'nin birçok kentinde yapılan yarışlara katılan Zeynep ve Eda kısa sürede çok sayıda madalya kazanmayı başardı.

Daha sonra milli takıma girmeyi başaran genç kızlar milli sporcu olarak yurt dışında yapılan yarışlara da katılma hakkı kazandı. Ancak aileleri bu duruma sıcak bakmayınca, İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Harun Yücel devreye girdi. Ailelerle konuşan Kaymakam Yücel'in ikna çabaları sonucu her iki sporcu uluslararası yarışmalara katıldı. Zeynep Başçınar, Nisan 2018'de Fransa'nın Paris kentinde yapılan ve 33 ülkenin katıldığı Dünya Liselerarası Atletizm Şampiyonası'nda kendi yaş kategorisinde dünya birincisi, genel klasmanda ise dünya 25'incisi oldu. Eda Solmaz ise, bu yıl Erzurum'da yapılan ve 7 ülkenin katıldığı Uluslararası bayrak ve sprint yarışmasında kulüp olarak üçüncü oldu. Solmaz, 15 Eylül 2018'de İspanya'da yapılan Uluslararası 5'li turnuvada da Avrupa birinciliği elde etti.