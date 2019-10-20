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Ailelerin devreye girmesiyle gri listedeki 2 terörist teslim oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2019 14:10 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı, terörden arananlarlarda 300 bin TL ödülle Gri Liste’de yer alan 2 teröristin, ailelerin de ikna çalışmalarına katılmasıyla, Van'da teslim olduğunu açıkladı.

Ailelerin devreye girmesiyle gri listedeki 2 terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, sınır içi veya dışında yapılan operasyonlar sonucunda PKK’da çözülmelerin hızlandığı belirtilerek, "Sınırlarımız içinde ve sınırlarımız dışında terörle mücadeleye yönelik yürütülen başarılı operasyonlar ve elde edilen sonuçlar, bölücü terör örgütü PKK’da çözülmeleri hızlandırırken, örgütten kaçışları ve teslim olmaları arttırmıştır" denildi.

Van kırsalında 300 bin lira ödüllü gri listede arananlar listesinde yer alan iki teröristin ailelerin de çabasıyla teslim olduğu belirtilen açıklamada, "Van kırsalında faaliyet gösteren, terörden arananlar da 300 bin TL ödülle gri liste’de yer alan 2 terörist, ailelerin de ikna çalışmalarına katılmasıyla, İl Jandarma Komutanlığına teslim olmuştur" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanlığı gri liste

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