Ailelerin direnişi HDP’lileri yendi, partililer binayı terk etti

Çocukları terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırılan ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki kararlı eylemi, HDP’lileri bitirme noktasına getirdi. Partililerin, uzun bir süredir il binasına gelmediği öğrenildi.

Diyarbakır’da HDP il binası önündeki ailelerin evlat nöbeti kararlı bir şekilde sürüyor. 561 gündür eylemlerine devam eden aileler, HDP’lilerin eylemlerinden rahatsız olduklarından dolayı parti binasına gelmediğini kaydetti. Hakkari’nin Yüksekova ilçesinden 7 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan oğlu Hamza için evlat nöbeti eylemine katılan Zümrüt Salim, evlatlarına kavuşuncaya kadar oturma eylemine devam edeceklerini söyledi. "Anneler burada HDP nerede" diye soran Salim, "7 yıldır benim oğlum gitmiş ben oğlumun hasretini çekiyorum. Anneler burada HDP nerede? HDP’liler bizlerin bu kararlı duruşuna dayanamayıp gittiler. Bizi görmemek için kaçtılar, çünkü suçluydular bu yüzden dayanamayıp kaçtılar. Onların bizlerin yanına gelmesini ve bizlere açıklama yapmasını bekliyoruz. Bizim evlatlarımız dağda, onların çocukları ise özel okul okuyorlar. Bizlere neden bu zulmü çektiriyorlar. Allah onları kahru perişan etsin. Bu dünyada da öbür dünyada da elimiz onların yakasında olacak" dedi.