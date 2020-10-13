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Ailelerin direnişi PKK’da çözülmeleri hızlandırıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2020 10:12 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan anne ve babaların bekleyişi devam ederken evlat nöbetindeki bir aileye daha güzel haber geldi.

Ailelerin direnişi PKK’da çözülmeleri hızlandırıyor

Diyarbakır’da HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan anne ve babaların bekleyişi devam ederken evlat nöbetindeki bir aileye daha güzel haber geldi. 5 yıl önce üniversite okurken dağa kaçırılan İbrahim Coşkun, PKK’dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu. HDP İl Başkanlığı önünde eylemlerini sürdüren ailelerin direnişi PKK terör örgütünde çözülmeleri hızlandırdı.
Çocuklarının terör örgütünün elinden kurtarılması için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti 405’inci güne girerken, ailelerin HDP il binası önündeki umutlu bekleyişleri mutlulukla sonuçlanmaya devam ediyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bir ailenin daha evladına kavuşacağı müjdesini verdi. Teslim olan kişinin, oturma eyleminin 13’üncü gününde Erzurum Horasan’dan gelip evlat nöbetine dahil olan baba Mehmet Emin Coşkun’un oğlu İbrahim Coşkun olduğu öğrenildi. Baba Coşkun, oğlu üniversite okurken 5 yıl önce kendisine telefon geldiğini, iki kişinin oğlunu kaçırdığını söylediklerini ileri sürdü. Baba Coşkun, daha önce verdiği röportajda, “O zamandan beri bir türlü haber alamadık. 5 yıldır arıyorum, Muğla’da üniversitede edebiyat bölümü 2. sınıfta okuyordu. Lanet ediyoruz, Allah belalarını versin” açıklamasını yapmıştı.

Ailelerin direnişi PKK’da çözülmeleri hızlandırıyor

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