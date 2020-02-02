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Ailelerin direnişi sürüyor, sayı her geçen gün artıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2020 13:27 | Son Güncelleme

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önüne gelen ailelerin sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önüne gelen ailelerin sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. Oğlu Sabri’nin 2015 yılında dağa kaçırıldığını kaydederek oturma eylemine katılan Dilber Ayhan, "Oğlum beni görüyor veya izliyorsa kaçıp gelsin devletimize teslim olsun. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin" dedi.
Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ve Diyarbakır’da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan aile sayısı 153’üncü gününde 78’e yükseldi. Dilber ve Hasan Ayhan çifti çocuğu Sabri Ayhan’ın 2015 yılında Siirt’te lise öğrencisiyken terör örgütü mensuplarınca kandırılarak dağa götürüldüğünü ve o tarihten bu yana kendisinden haber alamadıklarını kaydederek, HDP önündeki evlat nöbeti eylemine katıldı.
Oğlu Sabri’nin 2015 yılında bir gün okula gitmek için evden çıktığını ve kendisinden bir daha haber alamadıklarını kaydeden baba Hasan Ayhan, "Oğlumu dağa kaçırdılar. Kimlerin götürdüğünü bilmiyorum. Televizyonda gördüm aileler buraya gelmiş. Ben oğlumun geri gelmesi için burada bulunan ailelere katıldım. Oğlumun pişman olup evine gelmesini istiyorum. Eğer beni görüyor veya izliyor ise kaçıp devletimizin güvenlik güçlerine teslim olsun" diye konuştu.
Türkçe bilmediği için Kürtçe konuşan anne Dilber Ayhan ise oğlunun 16 yaşındayken kandırıldığını ve dağa kaçırıldığını ifade ederek, "Oğlum beni görüyor veya izliyor ise kaçıp gelsin devletimize teslim olsun. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin" şeklinde konuştu.
Ayhan ailesi daha sonra ellerinde çocuklarının fotoğrafı ile eyleme katıldı.

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