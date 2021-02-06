HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ailelerin evlat nöbeti kısıtlamaya rağmen devam ediyor

Ailelerin evlat nöbeti kısıtlamaya rağmen devam ediyor

06.02.2021 13:09 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlatan aileler, İçişleri Bakanlığınca Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile nöbetlerine kaldıkları otelde devam ediyor.Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti, korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kaldıkları otelde sürüyor.24 Temmuz 2015’te Lice ilçe kırsalında teröristler tarafından kaçırılan polis memuru oğlu Vedat’ın hesabını soran Emine-Şehmus Kaya çifti, eylemlerini otelde sürdürürken, baba Şehmus Kaya, oğlunu HDP’lilerin kaçırdığını söyledi."Biz çok perişan bir durumdayız"523 gündür evladının yolunu gözlediğini ve geceleri oğlunun hayalinin gözünün önünden gitmediğini aktaran acılı baba Kaya, "Bugün kısıtlama var ama bizler kaldığımız otelde eylemimizi sürdürüyoruz.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlatan aileler, İçişleri Bakanlığınca Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile nöbetlerine kaldıkları otelde devam ediyor.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti, korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kaldıkları otelde sürüyor.
24 Temmuz 2015’te Lice ilçe kırsalında teröristler tarafından kaçırılan polis memuru oğlu Vedat’ın hesabını soran Emine-Şehmus Kaya çifti, eylemlerini otelde sürdürürken, baba Şehmus Kaya, oğlunu HDP’lilerin kaçırdığını söyledi.

"Biz çok perişan bir durumdayız"
523 gündür evladının yolunu gözlediğini ve geceleri oğlunun hayalinin gözünün önünden gitmediğini aktaran acılı baba Kaya, "Bugün kısıtlama var ama bizler kaldığımız otelde eylemimizi sürdürüyoruz. Ben oğlum ile ilgili 6 yıldır hiçbir bilgi alamıyorum. Ben derdimi kimseye anlatamıyorum. Benim oğlum polis memuruydu ve silah zoruyla dağa kaçırıldı. Benim çocuğumun zorla kaçırıldığını anlatmak için kendimi öldürmem mi gerekiyor? Biz aile olarak çok perişan bir durumdayız. Gece uyku gözüme girmiyor. Uyuduğum da oğlumun hayali hep gözümün önünde duruyor. 8 çocuğumla birlikte perişan olmuşuz. Bana oğlumu getirsinler" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'Heyecanlıyız, az kaldı''Heyecanlıyız, az kaldı'
Denizin ve güneşin tadını böyle çıkardılarDenizin ve güneşin tadını böyle çıkardılar
Outlook hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!Outlook hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!
1/

En Çok Okunan Haberler

Şoke eden olay! Genç kız karnındaki bıçakla ambulans bekledi

Şoke eden olay! Genç kız karnındaki bıçakla ambulans bekledi

Çukur'da Yamaç'ın hazin sonu! "Bundan sonra adın böcek"

Çukur'da Yamaç'ın hazin sonu! "Bundan sonra adın böcek"

Normalleşme bekleyenlere kötü haber: Üçüncü dalga uyarısı geldi

Normalleşme bekleyenlere kötü haber: Üçüncü dalga uyarısı geldi

Kafe ve restoranlarla ilgili alınan karar yürürlüğe girdi

Kafe ve restoranlarla ilgili alınan karar yürürlüğe girdi

Dünya bu olayı konuşuyor! Evinden tecavüz odası çıktı

Dünya bu olayı konuşuyor! Evinden tecavüz odası çıktı

Çin aşısıyla ilgili çok önemli gelişme: Kanıtlandı

Çin aşısıyla ilgili çok önemli gelişme: Kanıtlandı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Yeni koronavirüs genelgesi: Sevgililer Günü'nü de kapsayacak

Yeni koronavirüs genelgesi: Sevgililer Günü'nü de kapsayacak

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan YÖK'ün yeni projesini duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan YÖK'ün yeni projesini duyurdu

Mutasyonlu virüs açıklaması: Daha kısıtlayıcı kararlar gelebilir

Mutasyonlu virüs açıklaması: Daha kısıtlayıcı kararlar gelebilir

Vali duyurdu: Kısıtlamadan muaf tutulacaklar

Vali duyurdu: Kısıtlamadan muaf tutulacaklar

Diğer Haberler

Koruma altındaki oklu kirpi yaralı halde bulundu

Nesli tükenme tehlikesi altında! Yaralı halde bulundu

İstanbul’da yoğun bakım doluluk oranlarında düşüş yaşandı

İstanbul için sevindiren haber!

Şanlıurfa'da ele geçirildi! Ortaçağ'a ait ve 4 metre uzunluğunda

Şanlıurfa'da ele geçirildi! Ortaçağ'a ait ve 4 metre uzunluğunda

Profesörden melek balığının avlanmasına tepki

Yer: Antalya! Profesörü isyan ettiren fotoğraf

Çift başlı doğan buzağı görenler şaşkına döndü

Gören şaşkına döndü: İlk defa böyle bir durumla karşılaşıyorum

Antalya'da turistler denizin ve güneşin tadını çıkardı

Denizin ve güneşin tadını böyle çıkardılar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.