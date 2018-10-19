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Ailelerini "ikna edip" bisikleti kaptılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2018 23:52 | Son Güncelleme

Kilis'te aile fertlerinden birisine sigarayı bırakma sözü verdiren 100 çocuk daha bisikletine kavuştu

KİLİS (AA) - Kilis Belediyesi ve Sağlık Bakanlığı iş birliğiyle hayata geçirilen "15 bin eve 15 bin bisiklet" kampanyası kapsamında, aile fertlerinden en az birine sigarayı bırakma sözü verdiren 100 çocuğa bisiklet hediye edildi.

Kilis 7 Aralık Stadı'nda düzenlenen törende, sigarayı bırakma sözü veren ve bu sözü imza altına alınan kişilerin çocuklarına bisikletleri, Belediye Başkanı Hasan Kara tarafından teslim edildi.

Kara, törende yaptığı konuşmada, sağlıklı yaşamda sigaranın yeri olmadığını söyledi.

Çocukların ailedeki büyüklerinin sigarayı bırakmasında önemli rolü olduğunu vurgulayan Kara, "Bu bisikletlere binmek için 3 şartımız var, kendi anneniz, babanız, dedeniz ve ninenizden sigara içen varsa bıraktıracak. AK Parti'nin yaptığı en önemli işlerden birisi kapalı mekanlarda sigara içilme yasağını getirmesidir. Torun ve çocuklar isterse ebeveynler çok daha rahat bir şekilde sigarayı bırakabilir" ifadelerini kullandı.

Kara, çocukların bisikletleri yürüyüş yollarında kullanmalarını ve başarılı birer öğrenci olmalarını isteyerek, "Kim ne derse desin biz bisiklet dağıtımlarına devam ediyoruz. Söz verdiğimiz gibi 15 bin bisikleti dağıtacağız." dedi.

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100 çocuk "15 bin eve 15 bin bisiklet" Kilis

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