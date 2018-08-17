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'Ailem kayıp' diye ağladı, korkunç gerçek ortaya çıktı!

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 17.08.2018 08:04 | Son Güncelleme

ABD'nin Colorado eyaletinde yaşayan Chris Watts isimli adam, ailesinin kaybolduğunu söyleyerek televizyon programlarına çıkıp ağlayarak yardım istemişti.

34 yaşındaki hamile eşi ve 2 çocuğunun iş gezisi dönüşü ortadan kaybolduğunu söyleyen Chris'in dehşet veren yalanı ortaya çıktı.

Korkunç yalan tüyleri diken diken etti!

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ABD'nin Colorado eyaletinde yaşayan Chris Watts'ın hamile eşi 34 yaşındaki Shanann Watts ve iki çocuğu bir iş gezisi dönüşü kayboldu.
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Karısının ve çocuklarının eve gelmemesinden korkup bir televizyon programına katılan Chris, kaybolan eşi ve çocukları için ekranda hıçkırarak ağlayıp duygusal bir konuşma yaptı.
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'HİÇBİR FİKRİM YOK' DEDİ

'HİÇBİR FİKRİM YOK' DEDİ
Programda karısının en son iş gezisinden geldikten sonra sabah 5.15'te gördüğünü aktarıp "Nereye gittikleri hakkında hiçbir fikrim yok." diye konuştu.
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KENDİSİ ÖLDÜRDÜ!

KENDİSİ ÖLDÜRDÜ!
Fakat olayın araştırılmasının ardından ailesinin bulunmasını isteyen Chris'in karısını ve çocuklarını kendisinin öldürdüğü ortaya çıktı. Şuan cansız bedenleri hala arandığı söylenen 15 haftalık hamile olan Shanann ve iki kızı, geçen haftadan beri "tehlike altında ve kayıp" ilan edilmişti. Ayrıca FBI ve Colorado Araştırma Bürosu tarafından aranıyorlardı.
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Chris ise karısı Shanann'ın en son kızlarıyla birlikte bir arkadaşının evine gitmeyi planladığını, kendisi evden çıktığında çocuklarının odalarında uyumakta olduğunu anlatmıştı. Olayın ardından, birçok kez eşine mesajı attığını fakat herhangi bir yanıt alamadığını söylemişti.
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Ardından öğlen saatlerinde dış kapı kamerasını kontrol ettiğini ve eşinin arkadaşına uğradığını gördüğünü söyleyen cani adam, kapıyı çaldığını fakat kimsenin açmadığını aktardı.
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Daha sonra polise konuşup eşini ve kızlarını kayıp olarak bildirdi.Cinayeti işleyip hiçbir şey olmamış gibi davranan adam, "Dün eve vardığımda, ev hayalet bir kasaba gibiydi." diye konuştu.
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Olay sonrası eşini ve iki çocuğunu öldürdüğünü itiraf eden Chris'in tutuklandığı bildirildi.
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Anahtar Kelimeler:
aile cinayet ABD Colorado

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
pislik
şakamı bu ya öyle güzel çocuklara nasıl kıyabilir. allah islah etsin böyle insanları
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