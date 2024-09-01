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  4. ‘Ailem tehdit edildi’ RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den sokak röportajları için net mesaj: Düzen getirilecek! İftira atmayacaklar!

‘Ailem tehdit edildi’ RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den sokak röportajları için net mesaj: Düzen getirilecek! İftira atmayacaklar!

01.09.2024 22:23
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Metin Yamaner Metin Yamaner Mynet Haber / İçerik Editörü
01.09.2024 22:23
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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin katıldığı canlı yayında dikkat çeken açıklamalar yaptı. Şahin, "Ben bir sürü tehdit hakaret alıyorum. Günde binlerce defa tehdit edildim ailem tehdit edildi, bunlara dava açtım gencecik çocuklar çoğundan vazgeçtim. Instagram ile ilgili bile bana hakaret ettiler sen kapattın diye." dedi. Şahin "Çalışmalarımızı yaptık. Sokak röportajlarına düzen getirilecek. Dikkat etmeleri gerekecek. İftira atmayacaklar, yanlış bilgi vermeyecekler " ifadelerini kullandı.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Ekol TV'de yayınlanan Armağan Çağlayan'ın sunduğu Sorgusuz Sualsiz programına konuk oldu. YouTube ve sokak röportajlarıyla ilgili düzenlemelere değinen Ebubekir Şahin, X'te yorumları neden kapattığını da açıkladı.

Şahin'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
"Gündüz kuşağı ile ilgili şikayetler çok fazla. Sadece vatandaştan değil, muhalefetten, iktidardan, STK'lardan şikayetler var. Ama bir dizi önlem alacağız. Kanunlar haricinde uyulması gereken ilkeler de olacak."

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SOKAK RÖPORTAJLARI

"Biz yayınların tamamının denetim yetkisine sahibiz. Devlet sanki acziyet içerisindeymiş gibi algı yaratılıyor. BTK veya Youtube üzerinden bu röportajları hep uyardık. Gördük ki, çeki düzen vermek şöyle dursun, global anlamda yayın yapan haber programlarından sonra verilmeye başlandı. Sokak röportajlarına düzen getirilecek. Benim açıklamamdan sonra sanki harekete geçilmiş gibi. Hayır o söylenenleri kim söylerse söylesin gözaltına alınır ve bir soruşturma geçirir. Çalışmalarımızı yaptık. Normal bir röportajdaki kurallar neyse aynısını burada da uygulayacağız. Dikkat etmeleri gerekecek. İftira atmayacaklar, yanlış bilgi, doğruluğu tartışılır bilgi veremeyecekler"

"YOUTUBE İLE İLGİLİ ÇALIŞMA YÜRÜTÜYORUZ"

"Youtube ile ilgili çalışma da yürütüyoruz. Ama kapatmak için değil, düzene sokmak için uğraşıyoruz. Youtube'da hiçbir içeriğe bugüne kadar müdahale etmedik. Kişisel yayınlar hariç tüm yayınlar RTÜK denetimindedir. Yeni dijital mecralar da Türk kanunlarına uymak zorunda. Lisans almak zorundalar. Youtube üzerinden haber yapanlar, program yapanlar RTÜK'ten lisans almak zorunda kalacaklar. Cüzi bir rakamla bu verilecek. Lisans süresi 10 yıllık. Her yıl düzenli ödeme yapılıyor. Youtube ile ilgili görüşmelerimiz sürüyor. Teklifimizi değerlendirecekler, haber bekliyoruz. Bu yasa çıkmadan da lisans alınabilir."

SOSYAL MEDYA YASAKLARI

"Instagram, Roblox vs kapatılması BTK denetiminde. Bizim alanımız değil. Ama şahsi görüşüme göre ben olsam ben de aynı kararı verirdim. 6 yıldır RTÜK başkanıyım ama 1 tane lisans iptali kararı aldık.Ben bir sürü tehdit hakaret alıyorum. Günde binlerce defa tehdit edildim ailem tehdit edildi, bunlara dava açtım gencecik çocuklar çoğundan vazgeçtim. Instagramla ilgili bile bana hakaret ettiler sen kapattın diye. Bir taraftan bunları kolayca yayınlayan platformlar, kendisine gelince hassas oluyorlar. Hala burada bir temsilcilik açmadılar. Kanunların istediği şartlarda değil, merkezleri var sadece. Oyun ise, çocukları her türlü tehlikeye sokacak duruma gelmişti. Instagram için başka uygulama indirilmesini de doğru bulmuyorum. Çünkü her şeye açık hale geliyorsunuz. Son derece tehlikeli."

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RTÜK ÜYELERİ

"RTÜK üyelerini siyasi partiler seçiyor. Bu sistemin değişmesini istemem. Çünkü bu sistemin güzelliğini biliyorum. Siyasilerin seçmediği RTÜK üyeleri olsa, bu sefer kuralların uygulanması ne kadar olur, kanunun uygulanması ne derece olur, biraz orada tereddüt olur. İçerisinde profesyonellerin olduğu bir gruba taraftarım. Ama tamamının onlardan oluşması halinde biraz daha kanun ve kuralların uygulanması konusunda kendi açımdan tereddüdüm var.Tüm üyeler insani manada çok iyiyiz. Farklı partilerden üyeler var ama iş biraz bazen tartışmaya varabiliyor."

X'TE YORUMLARI NEDEN KAPATTI?

"Tüm gönderilere yorumları kapattım. Çünkü o platformdan hakaret ediliyor, tehdit alıyorum. Korktuğumdan değil. Üzüldüğüm şeyler oldu. Çünkü ben şikayetlerimin çoğundan da vazgeçtim. Çünkü bilinçsizce yorum yapanlar oldu. Uzun süre de açmayı düşünmüyorum."

YOUTUBE YAYINLARINDAN ÜCRET Mİ ALINACAK?

"YouTube veya diğer dijital medyalarda yapılan yayıncılıklardan gelen toplam yayıncılık gelirinin yüzde 1,5'i alınır. TV ve radyo uygulaması ise ayrı. Türkiye'de yayıncıyı garanti altına alan çok iyi yönetmeliklerimiz var. Dünyanın en iyilerinden birisiyiz. "

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Anahtar Kelimeler:
RTÜK Radyo Televizyon Üst Kurulu RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin
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