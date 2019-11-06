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"Ailemde İyilik Var Sergisi" açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2019 14:08 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: - "Sergi, Diyanet İşleri Başkanlığı ve ülke olarak yurt içinde ve yurt dışında Peygamber Efendimizin doğum haftası münasebetiyle yaptığımız etkinliklere büyük katkı sağlayacak"

Diyanet İşleri Başkanlığınca Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Ailemde İyilik Var" fotoğraf sergisi açıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı'ndaki serginin açılışında yaptığı konuşmada, Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla 8 Kasım'da çeşitli programlarla Hazreti Muhammed'i anmaya, insanlığa kazandırdığı değerleri anlatmaya çalışacaklarını söyledi.

Bu yılki Mevlid-i Nebi Haftası'nın ana temasının "Peygamberimiz ve Aile" olduğunu belirten Erbaş, "Çünkü aile toplumun bel kemiğidir. Aile sağlam olursa toplum sağlam olur, aile çökerse toplum çöker." dedi.

Erbaş, bütün fertler arasında farkındalık oluşturmak için serginin vesile olduğunu ifade etti.

Yarışma neticesinde dereceye girip ödüle layık görülen fotoğrafların sergilendiğini dile getiren Erbaş, şöyle konuştu:

"Fotoğrafları çeken ve özellikle 'Ailemde İyilik Var' konusunu toplumumuzun gündemine taşıyan, zihinlerde canlı kalmasını sağlayan, anne, baba, çocuklar, gençler, dede ve ninelerimizi fotoğraflarında konu edinen sanatçılarımıza şükranlarımı arz ediyorum. Sergi, Diyanet İşleri Başkanlığı ve ülke olarak yurt içinde ve yurt dışında Peygamber Efendimizin doğum haftası münasebetiyle yaptığımız etkinliklere büyük katkı sağlayacak."

Konuşmaların ardından sergiyi gezen Erbaş ve protokol üyeleri, fotoğraflar hakkında bilgi aldı.

Sergi, 14 Kasım'a kadar gezilebilecek.

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Ailemde İyilik Var Sergisi diyanet işleri başkanlığı Mevlid-i Nebi Haftası

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