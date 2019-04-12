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"Ailemin bir parçası" dediği hayvanlarına veda etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 11:14 | Son Güncelleme

Refah kentindeki hayvanat bahçesinin sahibi Filistinli Yahya Cuma, İsrail ablukasının yol açtığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle maddi güçlük çektiği için hayvanlarını Ürdün'e göndermek zorunda kaldı - "Ailemin bir parçası" dediği hayvanlarını daha iyi bir hayata kavuşmaları için Ürdün'e uğurlayan Cuma, "Hayvanlarımın gitmesinden dolayı çok üzülmeme rağmen, onlar adına mutluyum." diye konuştu - Cuma, bölgedeki tüm hayvanların telef olmaması için Gazze'deki Tarım Bakanlığından burada bir doğal yaşamı koruma alanı kurmasını istedi

REFAH (AA) - HANİ EŞ-ŞAİR - Gazze Şeridi'nin Refah kentindeki hayvanat bahçesinin sahibi Filistinli Yahya Cuma, İsrail ablukasının yol açtığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle maddi güçlük çektiği için ailesinin bir parçası olan hayvanlarına veda etmek zorunda kaldı.

Refah kentinde bulunan hayvanat bahçesinde kötü ekonomik ve çevresel şartlar buradaki vahşi ve yırtıcı hayvanları olumsuz etkiledi.

İsrail güçlerinin 2004 yılında Refah kentine girerek buradaki arazileri talan etmesi sırasında zarar gören hayvanat bahçesinin bir kısmı da 2008-2009 ve 2012'deki hava saldırılarında yıkıldı.

Tüm bunların ardından belini doğrultamayan bahçenin sahibi Filistinli Yahya Cuma, ablukanın getirdiği zor şartlar nedeniyle çektiği maddi sıkıntılar sonucu hayvanlarına gerektiği gibi bakamaz oldu.

Yoksul halkın da bahçeyi eskisi gibi ziyaret edememesi nedeniyle geçim sıkıntısı yaşayan Cuma, "ailemin bir parçası" dediği hayvanlarını Ürdün'deki doğal yaşamı koruma alanına göndermek zorunda kaldı.

Cuma, nakil işlemleri için Avusturya merkezli Four Paws hayvan hakları örgütü ile iletişime geçti. Four Paws ekibi, hayatta kalma mücadelesi veren yaklaşık 40 hayvana yardım için Gazze'ye geldi.

Çeşitli uyruklardan 7 kişilik ekip, hayvanları güvenli bir şekilde Ürdün'deki doğal yaşamı koruma alanına nakletmek için harekete geçti.

Cuma, geçen pazar günü hayvanlarını daha iyi bir hayata kavuşmaları için üzülerek de olsa Ürdün'e uğurladı.

- "Onlar adına mutluyum"

Filistinli Cuma, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bahçeyi 1999'da evinin yanında kurduğunu, buradaki hayvanların ailesinin bir parçası olduğunu belirterek, "Maddi sıkıntılar ve ekonomik durumların kötüleşmesi nedeniyle artık hayvanlara gerektiği gibi bakamıyorum." dedi.

Cuma, "Aslında hayvanat bahçesinin resmi makamlar tarafından desteklenmesi gerekiyordu. Ancak 20 yıldır böyle bir destek alamayınca ve şartlar gittikçe kötüleşince biz de teslim olduk. Hayvanlarımın gitmesinden dolayı çok üzülmeme rağmen, onlar adına mutluyum." diye konuştu.

Hayvanların Ürdün'de daha iyi bir yaşama ve doğal koruma alanına gitmesinden dolayı huzurlu olduğunu dile getiren Cuma, bölgedeki tüm hayvanlar telef olmadan Gazze'deki Tarım Bakanlığından burada da bir doğal yaşamı koruma alanı kurmasını temenni ettiklerini aktardı.

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Four Paws Gazze hayvanat bahçesi

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