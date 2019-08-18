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Ailenin 3 ferdi şaşılıktan küçük bir operasyonla kurtuldu

SAĞLIK HABERLERİ  | 18.08.2019 16:23 | Son Güncelleme

Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran aynı aileden 3 kişi, gözlerinde olan şaşılık probleminden küçük bir operasyonla kurtuldu.Göz Hastalıkları Uzmanları Kürşat Ramazan Zor ve Gamze Yıldırım Biçer, hastaneye başvuran baba ve iki kızının gözlerindeki şaşılığın geçebileceğini söyledi.

Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran aynı aileden 3 kişi, gözlerinde olan şaşılık probleminden küçük bir operasyonla kurtuldu.
Göz Hastalıkları Uzmanları Kürşat Ramazan Zor ve Gamze Yıldırım Biçer, hastaneye başvuran baba ve iki kızının gözlerindeki şaşılığın geçebileceğini söyledi. Baba İbrahim ve kızları Aysel ile Esma ameliyata alındı. Yapılan küçük bir operasyonla aile fertlerindeki şaşılık sorunu giderildi.
Başarılı bir ameliyat olduğunu belirten Göz Hastalıkları Uzmanı Kürşat Ramazan Zor, ‘‘Şaşılık gözlerin
paralelliğini kaybetmesidir. Yani aynı hizada gözlerin olmaması. Gözlerin senkronizasyonunun bozulmasıdır. Toplumumuzun yüzde 4’ünde görülmektedir. Sadece doğuşta değil daha sonradan da şaşılık görülebiliyor. Şaşılık 60-70 yaşlarında da ortaya çıkabiliyor. Tek taraflı görme kaybı yaşanıyor. Genetik yapı söz konusu da olabiliyor. Ailede, babada şaşılık vardı, Aysel ve Esma isimli kızlarımızda şaşılık vardı. Başlangıcımız komik oldu. Anne önce babayı ameliyat yaptırıp bizi denemek istedi. Babayı ameliyat ettik ve daha sonra kızları da ameliyat ettik’’ diye konuştu.
Baba İbrahim Çamur ise, ‘‘Gözümde uzun zamandır şaşılık vardı. Eşimle beraber doktorumuza başvurduk. Doktorumuz da bu sorunun çözülebileceğini söyledi. İki kızımda da aynı şaşılık problemi olduğunu söyledim. İlk önce ben ameliyat oldum, daha sonra kızlarım da ameliyat oldu. Çok şükür sorun çözüldü, kızlarım da çok mutlu oldu. Doktorumuza teşekkür ediyorum’’ dedi.
Ailenin küçük kızı Esma, ‘‘Okulda dalga geçiyorlardı. Hastaneye geldik, ameliyat dedi doktor. Biz de kabul ettik, şimdi çok iyiyim. Doktorlara teşekkür ediyorum’’ dedi.

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