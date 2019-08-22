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Ailenin 3 uzman çavuşundan 1’i şehit oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 22.08.2019 14:01 | Son Güncelleme

Şırnak’ta şehit olan Uzman Çavuş Ayhan Yanık, memleketi Adıyaman’da son yolculuğuna uğurlandı.

Şırnak’ta şehit olan Uzman Çavuş Ayhan Yanık, memleketi Adıyaman’da son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin iki ağabeyi gibi uzman çavuş olma hayalini gerçekleştirerek 3 yıl önce uzman çavuş olduğu öğrenildi.
Şırnak’ın Silopi ilçesi Kösreli köyü bölgesinde Türkiye Petrolleri çalışanlarının emniyetini almak ve bölgede bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü PKK mensuplarını etkisiz hale getirmek için yürütülen Şehit GK Süleyman Tosun Operasyonu’nda şehit düşen Uzman Çavuş Ayhan Yanık’ı (26) binlerce kişi son yolculuğuna uğurladı. Önceki gün gerçekleştirilen operasyonda şehit düşen Yanık’ın naaşı, gece geç saatlerde uçakla Adıyaman Havalimanı’na getirildi. Adıyaman Belediyesi Yeni Mezarlık Camii’ndeki morga konulan şehidin cenazesi, sabah
helallik alınmak üzere dedesi Salih Yanık’ın Adıyaman merkez Yenimahalle’de bulunan evine getirildi. Babaevinin Bağpınar köyünde olduğu öğrenilen şehidin yakınları burada gözyaşlarına boğuldu. Yeni Mezarlık Camii’nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı da katıldı. Tekbirler eşliğinde kılınan cenaze namazının ardından Uzman Çavuş Ayhan Yanık, Adıyaman Şehitliği’nde toprağa verildi. Şehidin uzman çavuş olan ağabeyleri Gökhan ve Burhan Yanık cenaze namazında güçlükle ayakta durdu. Şehidin kardeşi Ali Yanık ise, ağabeyinin askeri kepini taktı.
Yıldız ve Sadullah Yanık’ın 5 çocuğundan birisi olan Ayhan Yanık’ın uzman çavuş olan ağabeyleri Gökhan ve Burhan gibi uzman çavuş olmak istediği, 3 yıl önce de uzman çavuş olarak göreve başladığı öğrenildi. Ayhan Yanık’ın yaklaşık 2 ay önce amcasının kızı Beyhan Yanık ile evlendiği öğrenildi.

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