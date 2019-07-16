Ailenin cezayı az bulup itiraz ettiği sanığa tahliye

Mersin’de 6 yaşındaki Ekin ve 9 yaşındaki Evrim Çakmakçı kardeşlerin ölümü, İlknur Emine Yalçın’ın da yaralanmasına neden olan ve yargılandığı yerel mahkemede 4 yıl 2 ay hapis cezasına mahkum edilen sürücü, yeniden yargılama sonucu Adana Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi’nde görülen duruşmada tahliye edildi. Mersin’in Merkez Toroslar ilçesi Gözne Yolu Sarnıç mevkisinde 3 Temmuz 2018 tarihinde meydana gelen kazada, kuzenleri Emine Yalçın ile birlikte otomobilden inen Evrim (9) ve Ekin Çakmakçı (6) adlı kız kardeşler, karşıya geçmek için yola çıktıkları sırada, hızla gelen Ramazan Topal yönetimindeki otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetmiş, kazada Emine Yalçın da ağır yaralanmıştı. Olayın ardından Mersin 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada mahkeme heyeti sürücü Ramazan Topal’a ’taksirle ölüme neden olma’ suçundan 4 yıl 2 ay ceza vermişti. Ailenin İstinaf Mahkemesi’ne yaptıkları itiraz sonucunda başvuru üzerine Adana Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi’nde gelen dava bugün görüldü. Duruşmaya hayatını kaybeden Ekin ve Evrim Çakmakçı’nın anne, babası, avukatları katılırken, tutuklu yargılanan otomobil sürücüsü 68 yaşındaki Ramazan Topal da SEGBİS ile katıldı.

"Keşke onlar yerine ben ölseydim, mekanları cennet olsun"

Mahkemede savunma yapan sanık Ramazan Topal, "Herhangi bir yüz kızartıcı suç işlemedim. 1970’den bu yana hiç kaza yapmadım. Keşke onlar yerine ben ölseydim. Mekanları cennet olsun, ailelerine başsağlığı diliyorum. Kazanın olduğu yaya geçidi usulüne uygun yapılmadığı gibi herhangi bir ışıklandırma yok. Karayolları gereken önlemi almalı" diye konuştu.

Baba Ali Çakmakçı da sanığın ifadelerinin tutarsız olduğunu, yolun sağ şeridinin boş ve çocukları görememesinin mümkün olmadığını belirterek, “Sanığın kaza anında araçta olan eşi ve kızı, çocukları gördüğünü fakat kendisinin karşıdan gelen araçların ışıklarının gözünü aldığını ve çocukları görmediğini söylüyor. Önceki ifadelerinde 50-60 kilometre hızla gittiğini sonrasında ise 40-45 kilometre hızla gittiğini söyleyip, hızının 94 kilometre olduğu tespit edildiği halde yalan beyanlarda bulunuyor” dedi.

“Her karne ve mezuniyet gününde tarifi olmayan bir acı içerisindeyiz”

Anne Özlem Çakmakçı ise, “Hakim bey biz sizler için önünüze gelen binlerce dosyalardan biriyiz. Sabah kalkıyorum bir bakıyorum kolum bir bakıyorum bacağım eksik. Boşluktayım. Benim çocuklarımın geleceği gitti. Her karne ve mezuniyet gününde tarifi olmayan bir acı içerisindeyiz. Bir anne olarak bu ülke bana adalet borçlu, kızlarımın geleceği için adalet borçlu” şeklinde konuştu.