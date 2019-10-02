Ailenin deprem hazırlığı çocuğun güvenini artırıyor

İSTANBUL, (DHA) - ÇOCUKLARA öncelikle depreme hazırlık planlarının önemli olduğunu anlatmak gerektiğini belirten Uzman Klinik Psikolog Dila Özçelik, “Bu durum çocuğu ürkütmek yerine kendini güvende hissettirecek ve deprem algısıyla alakalı olumlu etki yaratacaktır” dedi.

Doğal afetlerin hayatın bir gerçeği olduğunu belirten Altınbaş Üniversitesi Çocuk Gelişim Programı Başkanı Uzman Klinik Psikolog Dila Özçelik, deprem gibi aniden yaşanan sarsıcı doğal afetlerin özellikle çocuklarda daha yoğun travmalara neden olabildiğini belirtti. Ailenin bu konuda çok kilit bir noktada yer aldığını ifade eden Psikolog Dila Özçelik önemli bilgileri paylaştı.

Ailenin deprem konusunda çocuğu korkutmaması gerektiğini söyleyen Dila Özçelik, “Eğer aile depremi, her şeyi yıkan korku dolu bir imajinasyon olarak çocuğa sunarsa çocuğun da depreme karşı travmatik bir tutumda olması kaçınılmaz olacaktır. Bunun yerine depremi olabildiğince normalleştirmek, çocuğun kaygılarıyla baş etme ve deprem olduğu esnada duygularını, hal ve hareketlerini kontrol edebilme konusunda daha etkin olmasını sağlayacaktır” diye konuştu.